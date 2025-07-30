Под Самарой локализован крупный пожар, охвативший жилые дома

В поселке Придорожном Самарской области мощный пожар охватил шесть частных домов на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает «РЕН ТВ».

При пожаре на Мытной улице в Москве пострадали десять человек

Он произошел на Каширской улице. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время огонь локализован.

По информации спасателей, на месте работают 84 огнеборца и 25 единиц техники.

Тем временем, в Геленджике горят средиземноморские леса, которые крайне пожароопасны, угроза жителям и туристам региона может наступить в считаные часы, сказал в эфире НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожары

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