Под Самарой локализован крупный пожар, охвативший жилые дома
В поселке Придорожном Самарской области мощный пожар охватил шесть частных домов на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщает «РЕН ТВ».
Он произошел на Каширской улице. По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время огонь локализован.
По информации спасателей, на месте работают 84 огнеборца и 25 единиц техники.
Тем временем, в Геленджике горят средиземноморские леса, которые крайне пожароопасны, угроза жителям и туристам региона может наступить в считаные часы, сказал в эфире НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
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