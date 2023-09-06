Памятник Юрию Шатунову открыли на кладбище в Москве
Официальная церемония открытия памятника бывшему солисту группы «Ласковы май» Юрию Шатунову состоялась сегодня на Троекуровском кладбище российской столицы. Певцу 6 сентября исполнилось бы 50 лет.
Автор памятника – скульптор Виктория Тищенко. Двухметровая фигура Шатунова с микрофоном в руке отлита в бронзе. В церемонии открытия приняли участие родственник, коллеги и поклонники артиста.
Священник провёл освящение скульптуры, после чего к нему возложили цветы - белые розы. Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности.
Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Шатунов в своё время стал символом новой музыки 1990-х годов.
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