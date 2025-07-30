СМИ: Мексиканцы идут в ВСУ, чтобы передать знания о беспилотниках наркокартелям
Представители наркокартелей Мексики могли вступать в ряды Вооруженных сил Украины ради обучения работе с беспилотными летательными аппаратами, в том числе FPV дронами, сообщает Intelligence Online со ссылкой на Службу безопасности Украины, которая предупредила об этом мексиканский Центр национальной разведки.
Фигурантами расследования Киева стали не только граждане Мексики, но и колумбийцы. Как выяснилось, несколько иностранцев проявили повышенный интерес к управлению дронами, полностью проигнорировав другие виды подготовки. Особое внимание привлек мексиканец Aguila-7, вступивший в ВСУ в марте 2024 года под видом сальвадорца. Он является членом мексиканского спецназа GAFE, некоторые бойцы которого основали наркокортель Лос-Сетас.
Как заявил один из руководителей СБУ, Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают, чтобы научиться убивать с помощью дрона, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит.
Ранее СК РФ установил более 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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