Фигурантами расследования Киева стали не только граждане Мексики, но и колумбийцы. Как выяснилось, несколько иностранцев проявили повышенный интерес к управлению дронами, полностью проигнорировав другие виды подготовки. Особое внимание привлек мексиканец Aguila-7, вступивший в ВСУ в марте 2024 года под видом сальвадорца. Он является членом мексиканского спецназа GAFE, некоторые бойцы которого основали наркокортель Лос-Сетас.

Как заявил один из руководителей СБУ, Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают, чтобы научиться убивать с помощью дрона, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит.

Ранее СК РФ установил более 3,5 тысячи наемников на стороне ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

