Картину «Близкий друг» Рене Магритта продали с аукциона за £33,6 миллиона

Как отмечается, это на 17% лучше показателя прошлого года.

Топ-лотом торгов стала картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Близкий друг». Новый владелец заплатил за полотно, написанное в 1958 году, £33,6 миллиона. Это произведение не выставлялось на публике с 1998 года.

Ранее, считавшуюся утраченной, акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

