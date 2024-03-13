Картину «Близкий друг» Рене Магритта продали с аукциона за £33,6 миллиона

Общая выручка мартовских торгов Christie’s искусством XX—XXI веков, которые завершились в Лондоне, составила £196,6 миллионов, сообщили в аукционном доме.

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Как отмечается, это на 17% лучше показателя прошлого года.

Топ-лотом торгов стала картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта «Близкий друг». Новый владелец заплатил за полотно, написанное в 1958 году, £33,6 миллиона. Это произведение не выставлялось на публике с 1998 года.

Ранее, считавшуюся утраченной, акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Аукционный дом Christie’s
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