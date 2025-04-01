Картину Жан-Мишеля Баскии продали за $14,5 миллиона
Картину Жан-Мишеля Баскии «Sabado por la Noche» («Субботняя ночь») продали на аукционе Christie’s в Гонконге за 14,5 миллиона долларов.
Художник написал «Субботнюю ночь» в 1984 году. Картина выполнена акрилом и масляной пастелью на холсте. В работе ярко представлен узнаваемый экспрессивный стиль Баскии, в частности такие его фирменные мотивы, как грубые линии, яркие цвета, элементы граффити и символика афроамериканской культуры.
«Субботняя ночь» стала самым дорогим произведением, проданным на аукционе в Азии этой весной.
Ранее стало известно, что музей в Италии безуспешно пытается уговорить жительницу Великобритании вернуть картину «Мадонна с младенцем», похищенную из его коллекции более 50 лет назад, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru