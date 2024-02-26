«1993» и «За нас с вами»: Шнейдеров назвал фаворитов кинопремии «Ника»
Кинопремия «Ника» ближе к искусству, а «Золотой орел» - более коммерческая награда, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Член жюри кинопремии "Ника", кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что среди номинантов очень много достойных фильмов, однако он отметил киноленты "1993" Александра Велединского и "За нас с вами" Андрея Смирнова.
Ранее стало известно, что Российская Академия кинематографических искусств начала отбор номинантов на премию «Ника». В лонг-лист вошли фильмы за 2022 и 2023 годы. В номинации «Лучший игровой фильм» представлено 136 картин, среди которых - «Вызов», «Чебурашка», «Кентавр», «1993», «Мажор в Сочи» и ряд других кинолент.
«Я принимаю участие в премии «Ника», я член академии. Сложно говорить о том, какой фильм победит, ведь академиков несколько сотен. Сегодня как раз заполнял анкеты. Мне кажется, шанс на победу есть у «1993», у «За нас с вами» Андрея Смирнова. Вообще, там очень много достойных фильмов, я так и не могу сказать, кто именно победит», - сказал собеседник НСН.
«Премия «Ника» старше «Золотого орла». Никита Сергеевич (Михалков - прим. НСН) у Юлия Соломоновича (Гусмана - прим. НСН) позаимствовал идею кинопремии. «Ника» - первая премия. Во всем мире одна главная премия, одна академия, в России - по две. Мне кажется, «Золотой орел» - более коммерческая премия, связанная с влиянием телеканалов, «Ника» же - более независимая и более близкая к искусству», - отметил кинокритик.
Кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Последний раз церемонию вручения наград проводили в 2021 году, передает «Радиоточка НСН». Премия «Золотой орел» присуждается по результатам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Национальной академии кинематографических искусств и наук.
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