«1993» и «За нас с вами»: Шнейдеров назвал фаворитов кинопремии «Ника»

Ранее стало известно, что Российская Академия кинематографических искусств начала отбор номинантов на премию «Ника». В лонг-лист вошли фильмы за 2022 и 2023 годы. В номинации «Лучший игровой фильм» представлено 136 картин, среди которых - «Вызов», «Чебурашка», «Кентавр», «1993», «Мажор в Сочи» и ряд других кинолент.

«Я принимаю участие в премии «Ника», я член академии. Сложно говорить о том, какой фильм победит, ведь академиков несколько сотен. Сегодня как раз заполнял анкеты. Мне кажется, шанс на победу есть у «1993», у «За нас с вами» Андрея Смирнова. Вообще, там очень много достойных фильмов, я так и не могу сказать, кто именно победит», - сказал собеседник НСН.