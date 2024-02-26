«Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы

В лонг-лист вошли фильмы за 2022 и 2023 годы. В номинации «Лучший игровой фильм» представлено 136 картин, среди них «Вызов», «Чебурашка», «Кентавр», «1993», «Мажор в Сочи» и ряд других кинолент.

Всего премия будет вручаться в 20 номинациях, в том числе «Лучший неигровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшая режиссёрская работа». По правилам, в номинации «Лучший фильм» члены Российской Академии кинематографических искусств могут выбрать не более шести претендентов, в номинациях по профессиям — не более четырех.

Кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Последний раз церемонию вручения наград проводили в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».

