«Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Российская Академия кинематографических искусств начала отбор номинантов на премию «Ника».
В лонг-лист вошли фильмы за 2022 и 2023 годы. В номинации «Лучший игровой фильм» представлено 136 картин, среди них «Вызов», «Чебурашка», «Кентавр», «1993», «Мажор в Сочи» и ряд других кинолент.
Всего премия будет вручаться в 20 номинациях, в том числе «Лучший неигровой фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшая режиссёрская работа». По правилам, в номинации «Лучший фильм» члены Российской Академии кинематографических искусств могут выбрать не более шести претендентов, в номинациях по профессиям — не более четырех.
Кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1987 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Последний раз церемонию вручения наград проводили в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru