Американская киноакадемия объявила претендентов на 96-ю кинопремию «Оскар»

Так, «Лучшим фильмом» могут назвать «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Оппенгеймер», «Барби», «Бедные-несчастные», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Прошлые жизни» и «Зона интересов».

За звание лучшего режиссера будут бороться Жюстин Трие («Анатомия падения»), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»), Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), Джонатан Глейзер («Зона интересов») и Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»).

Аннет Бенинг («Дайнана Найэд»), Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Сандра Хюллер («Анатомия падения»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Эмма Стоун («Бедные-несчастные») стали номинантками на «Лучшую женскую роль», а список претендентов на «Лучшую мужскую роль» вошли Пол Джаматти («Оставленные»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), Колман Доминго («Растин»), Брэдли Купер («Маэстро») и Джеффри Райт («Американское чтиво»).

Актер второго плана: Райан Гослинг («Барби»), Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Роберт Дауни Младший («Оппенгеймер»), Марк Руффалло («Бедные-несчастные»), Стерлинг Браун («Американское чтиво»). Актриса второго плана: Эмили Блант («Оппенгеймер»), Даниель Брукс («Цвет пурпурный»), Америка Феррера («Барби»), Джоди Фостер («Дайнана Найэд»), Да'Вайн Джой Рэндольф («Оставленные»);

Лучшая песня: I'm just Ken и What was I made for («Барби»), The Fire Inside («Обжигающе горячий»), It never went away («Американская симфония»), Wahzhazht («Убийцы цветочной луны»).

Оригинальный сценарий: «Маэстро», «Анатомия падения», «Оставленные», «Май декабрь», «Прошлые жизни». Адаптированный сценарий: «Барби», «Оппенгеймер», «Американское чтиво», «Бедные-несчастные», «Зона интересов».

Церемония вручения наград состоится 10 марта. Ведущим премии в четвертый раз будет Джимми Киммел.