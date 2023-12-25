Объявлен шорт-лист кинопремии «Золотой орёл»
Национальная академия кинематографических искусств и наук объявила короткий список номинантов на премию «Золотой орёл» за 2023 год. За звание «Лучший фильм» поборются «Вызов» Клима Шипенко, «Снегирь» Бориса Хлебникова и «Праведник» Сергея Урсуляка.
В шорт-лист в данной категории также включены картины «1993» Александра Велединского и сказочный блокбастер «По щучьему ведению» Александра Войтинского.
В разделе «Лучшая режиссерская работа» также значатся работы Урсуляка, Хлебникова и Велединского. В номинацию «Лучший сценарий» вошли «Снегирь», «Праведник» и «1993».
Премия «Золотой орел» присуждается по результатам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Национальной академии кинематографических искусств и наук. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», церемония вручения назначена на 26 января 2024 года.
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