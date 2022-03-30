Датская компания JYSK решила навсегда уйти из России

В сообщении говорится, что после четырёх недель временного закрытия руководству стало ясно, что российский рынок будет покинут полностью.

«Был отличный старт... однако в текущей ситуации руководство и наши собственники не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в России», - подчеркнул глава компании Ян Бёг.

В пресс-службе добавили, что с 31 марта российские магазины JYSK откроются для проведения распродаж, а после реализации оставшихся товаров торговые точки закроют. Сотрудникам выплатят зарплату в соответствии с местными правилами.

Ранее французская сеть спортивных магазинов Decathlon объявила о приостановке деятельности на территории России, сообщает RT.

