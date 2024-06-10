«Ждем проверок!»: В отрасли назвали ресторанный бизнес самым «белым»

По его словам, ресторанный бизнес сейчас является одним из самых «белых».

«К сожалению, в случае попытки ухода от налогов все достаточно просто. Самый распространенный способ - это непробитие выручки. Второй способ – когда сотрудники не оформляются официально, а зарплата выплачивается в конверте. Это основные способы ухода от налогов. Ресторанный рынок «грешит» подобным, как и любой остальной бизнес – торговля, другой рынок сферы услуг и так далее. Хочу отметить, что ресторанный бизнес – один из самых «белых», потому что рестораны два года назад взяли курс на «обеление» и успешно ему следуют», - отметил ресторатор.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева открыла в Москве азиатский бар NUDLES и заявила «Радиоточке НСН», что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее сказал НСН, что азиатская кухня непривычна для москвичей, но на первых порах посетители пойдут в бар Ивлеевой из-за ее популярности.

