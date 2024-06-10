«Ждем проверок!»: В отрасли назвали ресторанный бизнес самым «белым»
Рестораны два года назад взяли курс на «обеление» бизнеса и успешно ему следуют, сказал НСН Сергей Миронов.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН предрек увеличение числа налоговых проверок столичных ресторанов.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что известные рестораторы оказались под прицелом налоговиков. По данным СМИ, сотрудники ФНС и прокуратуры провели серию проверок в ресторанах Москвы. Миронов отметил, что рестораны, которые работают «в белую», не боятся проверок налоговой.
«Действительно, сейчас налоговики проводят ряд контрольных закупок в ресторанах, но это обычные действия налоговиков, никаких проблем мы не видим. В данным случае проверки идут в рамках контроля кассовой дисциплины. Новые какие-то схемы проверяются отдельно. Если человек работает «в белую», официально все пробивает, то ничего проблемного не будет. Мы ожидаем проверки и других ресторанов, Москва достаточно плотно сейчас проверяется», - сказал собеседник НСН.
По его словам, ресторанный бизнес сейчас является одним из самых «белых».
«К сожалению, в случае попытки ухода от налогов все достаточно просто. Самый распространенный способ - это непробитие выручки. Второй способ – когда сотрудники не оформляются официально, а зарплата выплачивается в конверте. Это основные способы ухода от налогов. Ресторанный рынок «грешит» подобным, как и любой остальной бизнес – торговля, другой рынок сферы услуг и так далее. Хочу отметить, что ресторанный бизнес – один из самых «белых», потому что рестораны два года назад взяли курс на «обеление» и успешно ему следуют», - отметил ресторатор.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева открыла в Москве азиатский бар NUDLES и заявила «Радиоточке НСН», что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров ранее сказал НСН, что азиатская кухня непривычна для москвичей, но на первых порах посетители пойдут в бар Ивлеевой из-за ее популярности.
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