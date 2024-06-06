«Репутация не повлияет»: Рестораторы поспорили о будущем лапшичной Ивлеевой
Игорь Бухаров считает, что на первых порах посетители пойдут в заведение благодаря фамилии Ивлеевой, а Сергей Миронов уверен, что репутация блогера не повредит ресторану.
В случае с ресторанами, которые открывают селебрити, всегда нужно понимать, зачем туда пойдут клиенты – за едой или за открывшей заведение «звездой», сказал НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Блогер Анастасия Ивлеева готовится открыть в центре Москвы ресторан азиатской кухни под названием NUDLES. Бухаров отметил, что со временем посетители ресторана Ивлеевой сделают для себя выводы и решат, продолжать ли туда ходить.
«Все зависит от статуса человека, от отношения людей к этому человеку. У Ивлеевой, конечно, большое количество подписчиков в разных социальных сетях, в которых она начнет пушить эту информацию. Наверное, кто-то и придет. Дальше возникнет вопрос, удовлетворит ли клиентов качество еды, соотношение цена/качество, предоставляемые услуги. Обычно рестораторы таким занимаются, а дальше смотрят, получается или не получается. Стоит вопрос: вы туда идете за едой или за знаменитостью. Я не могу сказать, что азиатскую еду в Москве очень хорошо принимают, хотя лапша для нас – привычное блюдо, супы с лапшой и так далее», - сказал собеседник НСН.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в беседе с НСН усомнился в успехе ресторана Ивлеевой.
«Я очень скептически отношусь к любым ресторанам, которые открывают селебрити. Это не их профильный бизнес, он очень проблематичный, а "звезды" не являются профессионалами в этой сфере. В данном случае я не думаю, что роль репутации Ивлеевой как-то повлияет на посещаемость ресторана», - отметил Миронов.
Ранее СМИ сообщали, что Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, напоминает «Радиоточка НСН». По данным СМИ, единоличным владельцем заведения является новосибирский ресторатор и предприниматель Александр Пичугин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ поразили на Украине пункты временной дислокации иностранных наемников
- Костин предсказал повышение ключевой ставки
- Картину Шишкина продали с аукциона в Москве за рекордную сумму
- Полиция задержала киллера, застрелившего мужчину на западе Москвы
- В Грайвороне при атаке украинского БПЛА пострадал сотрудник администрации
- СМИ: Россия перебросит корабли и самолеты на Карибы
- НАТО не видит неминуемой угрозы странам альянса со стороны России
- В Кемерове выписали из больниц 86 пострадавших в ДТП с трамваями
- «Вкусно - и точка» готовится ввести халяльное меню
- В России начались съемки сиквела фильма «Батя»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru