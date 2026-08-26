Большинство средних и мелких селлеров Ozon и Wildberries планируют оставить на площадках лишь небольшую часть товара и уйти на собственные каналы продаж. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Крупнейшие российские маркетплейсы за год увеличили нагрузку на продавцов, повысив размер комиссии и цену логистических услуг, пишет «Коммерсант». На Ozon они выросли в среднем с 18,6% до 47,8% от базовой стоимости товара, на Wildberries — с 31,9% до 42,7%. Так, рентабельность селлеров сократилась втрое. Кременсков раскрыл, возможны ли сценарии коррекции тарифов или усиления поддержки селлеров.

«Усиление поддержки продавцов мы уже увидели в части отсрочки налогов. Непонятно вообще, для чего нужна такая помощь, с чего платить налоги, если нет доходов. Что касается повышения процентов комиссии, они будут расти ещё. В сообществе селлеров идёт негодование. Большинство намерены как минимум сократить реализацию своих товаров на маркетплейсах, оставив лишь незначительную часть, а остальное перевести на собственные каналы продаж. И, соответственно, оставить незначительное количество товаров на маркетплейсах и только на модели FBS. Такие планы сейчас у большинства селлеров среднего и малого сегмента», — рассказал он.