Ждем китайцев? Куда собираются уходить селлеры с маркетплейсов
Алексей Кременсков заявил НСН, что в связи с кризисом у Ozon и Wildberries их площадки заполонят китайские продавцы.
Большинство средних и мелких селлеров Ozon и Wildberries планируют оставить на площадках лишь небольшую часть товара и уйти на собственные каналы продаж. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Крупнейшие российские маркетплейсы за год увеличили нагрузку на продавцов, повысив размер комиссии и цену логистических услуг, пишет «Коммерсант». На Ozon они выросли в среднем с 18,6% до 47,8% от базовой стоимости товара, на Wildberries — с 31,9% до 42,7%. Так, рентабельность селлеров сократилась втрое. Кременсков раскрыл, возможны ли сценарии коррекции тарифов или усиления поддержки селлеров.
«Усиление поддержки продавцов мы уже увидели в части отсрочки налогов. Непонятно вообще, для чего нужна такая помощь, с чего платить налоги, если нет доходов. Что касается повышения процентов комиссии, они будут расти ещё. В сообществе селлеров идёт негодование. Большинство намерены как минимум сократить реализацию своих товаров на маркетплейсах, оставив лишь незначительную часть, а остальное перевести на собственные каналы продаж. И, соответственно, оставить незначительное количество товаров на маркетплейсах и только на модели FBS. Такие планы сейчас у большинства селлеров среднего и малого сегмента», — рассказал он.
Также он раскрыл, а есть ли куда уходить продавцам с этих площадок.
«Уйти с маркетплейсов возможно. Кто‑то начинает свои собственные сайты поднимать, кто‑то уходит в дистрибьюцию, то есть поставляет в офлайн, в ретейл. Кто‑то вообще закрывается, потому что есть большая доля таких продавцов, которые полностью потеряли свой товар, а этот товар был кредитным. Ввиду высокой закредитованности они не могут взять новый кредит и находятся в шаге от банкротства», — указал Кременсков.
При этом собеседник НСН раскрыл, что ушедших российских селлеров сейчас готовятся заменить китайские продавцы.
«Мы видим сейчас, что в целом матрица товаров начинает заменяться китайскими производителями. Ходят слухи, что сейчас всю «товарку» заменит Китай. Что касается потребителей, возможно, что мы не увидим значительного повышения цен. Однако мы, конечно, за то, чтобы были российские продавцы», — подытожил он.
Ранее экономист Игорь Юргенс заявил НСН, что если Ozon и Wildberries заключили договор со страховой компанией на большие суммы, ущерб после атак БПЛА будет возмещен в полной мере.
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