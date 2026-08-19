Стилист Белов сравнил шопинг в ТЦ и на маркетплейсах
Александр Белов заявил НСН, что главный конкурент торгового центра – это смартфон покупателя, где человек может выбрать вещи и заказать в примерочную возле своего дома.
На маркетплейсах шопинг менее качественный, магазин бренда – это его лицо, в онлайне много безликих брендов, заявил международный эксперт по стилю Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Главный конкурент торгового центра – это смартфон покупателя, где человек может выбрать вещи и заказать в примерочную возле своего дома. Мужчины зачастую вообще не любят ходить по магазинам, некоторые женщины тоже. Конкурировать торговые центры могут своим сервисом, человек может прийти посмотреть, составить полный образ, получить эмоцию и впечатление. Через маркетплейсы люди покупают кота в мешке, у всех брендов вообще разные размеры, плюс качество можно оценить только на месте. В магазине можно примерить несколько размеров, оценить качество и просто получить удовольствие от сравнения образов. На маркетплейсах шопинг менее качественный. А магазин бренда – это его лицо, в онлайне много безликих брендов», - рассказал он.
Маркетплейсы «отъедают» аудиторию торговых центров, уже забирая 64% всех онлайн-продаж, заявила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.
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