СМИ: «Газпром Арена» допустила проведение концерта Канье Уэста с переносом дат

Переговоры с агентством Say Agency об организации концерта Канье Уэста продолжаются. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», об этом сообщила пресс-служба «Газпром Арены».

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Отмечается, что выступление музыканта в России остаётся возможным.

«Единственный момент — это то, что, скорее всего, будет перенос дат», - отметили представители площадки.

Изначально два концерта рэпера в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября.

Ранее «Газпром Арена» сообщила, что организатор концертов Канье Уэста начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимого для проведения мероприятия договора аренды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Киреев
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