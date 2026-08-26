СМИ: «Газпром Арена» допустила проведение концерта Канье Уэста с переносом дат
Переговоры с агентством Say Agency об организации концерта Канье Уэста продолжаются. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», об этом сообщила пресс-служба «Газпром Арены».
Отмечается, что выступление музыканта в России остаётся возможным.
«Единственный момент — это то, что, скорее всего, будет перенос дат», - отметили представители площадки.
Изначально два концерта рэпера в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября.
Ранее «Газпром Арена» сообщила, что организатор концертов Канье Уэста начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимого для проведения мероприятия договора аренды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: «Газпром Арена» допустила проведение концерта Канье Уэста с переносом дат