«Уедут в Казахстан?»: Как маркетплейсы налаживают логистику после ударов ВСУ
Логистические трудности, с которыми столкнулись маркетплейсы после атак ВСУ, в перспективе неизбежно приведут к росту цен, сказал НСН Алексей Кременсков.
Сегодня маркетплейсы активно ищут способы стабилизировать поставки товаров потребителям после украинских атак: такие игроки рынка, как Wildberries и Ozon, планируют перебраться в Казахстан, но есть и менее радикальное решение — продавцы могут полностью взять логистику на себя. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал в своем Telegram-канале снимки последствий удара ВСУ. Судя по фотографиям, удар пришелся, в частности, по складскому комплексу Wildberries в Новоселках. С 18 июля ударам украинских БПЛА подверглись объекты RWB в Тамбовской, Московской, Рязанской, Пензенской, Волгоградской, Самарской, Ленинградской, Владимирской, Тверской областях, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в Удмуртии, Татарстане, Ставрополье, Крыму.
«Пока что маркетплейсы ищут пути решения. Wildberries и Ozon хотят перебраться в Казахстан. Что касается последней мили, мы видим, что есть задержки доставки товаров клиентам, часть товаров вообще не отправляется из-за того, что они были потеряны на складах. В целом внутри России логистика пока работает, но ее перестраивают, часть товаров, которые не принимают на склады, перенаправляют на другие, что также удлиняет путь “последней мили”. Приходится говорить и о росте цен: в перспективе он однозначно будет из-за дефицита товаров. Ожидается также и традиционный осенний рост цен, но насколько он будет сильным, сказать пока сложно», — отметил Кременсков.
По словам собеседника НСН, возможны и менее радикальные решения, чем переезд маркетплейсов в соседнюю страну.
«Можно перевести продавцов на FBS (Fulfillment by Seller), когда продавец хранит товары у себя, сам собирает и упаковывает заказы, а площадка берет на себя доставку до покупателя, либо DBS (Delivery by Seller), когда продавец берет на себя еще и доставку. В этом случае материальный и репутационный ущерб маркетплейсов будет снижен. Мы уже неоднократно говорили, что стоит эвакуировать склады для минимизации всех рисков, ведь уничтожены в основном склады, а автопарк практически не пострадал. При этом есть нюанс: тем продавцам, у которых было по несколько тысяч товаров в день, отгружать продукцию по FBS достаточно проблематично. Но лучше торговать так, чем остаться совсем без товара», — подытожил он.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в своем докладе, что украинские войска за неделю с 27 июля по 2 августа атаковали хабы компании Wildberries в пяти регионах.
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