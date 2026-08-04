Сегодня маркетплейсы активно ищут способы стабилизировать поставки товаров потребителям после украинских атак: такие игроки рынка, как Wildberries и Ozon, планируют перебраться в Казахстан, но есть и менее радикальное решение — продавцы могут полностью взять логистику на себя. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Глава муниципального округа Чехов в Московской области Михаил Собакин опубликовал в своем Telegram-канале снимки последствий удара ВСУ. Судя по фотографиям, удар пришелся, в частности, по складскому комплексу Wildberries в Новоселках. С 18 июля ударам украинских БПЛА подверглись объекты RWB в Тамбовской, Московской, Рязанской, Пензенской, Волгоградской, Самарской, Ленинградской, Владимирской, Тверской областях, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в Удмуртии, Татарстане, Ставрополье, Крыму.