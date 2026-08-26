«По всей видимости, завод считает себя готовым к выходу в этот класс. “АвтоВАЗу” придется конкурировать с достаточно большой гаммой автомобилей по цене, предстоит сложная, долгоиграющая история. Такая конкуренция не всегда привычна для “АвтоВАЗа”. Что же касается плана выпустить несколько тысяч автомобилей до конца 2026 года, не думаю, что они достаточно реалистичны: полагаю, впоследствии планы завода могут быть скорректированы», — сказал Хайцеэр.

Собеседник НСН предположил, что за новым автомобилем выстроится очередь, если он будет стоить до полутора миллионов рублей, однако и при более высокой цене у него есть шансы подавить конкурентов.

«Если бы продукция “АвтоВАЗа” стоила до полутора миллионов рублей, за ней стояла бы очередь. Однако у “АвтоВАЗа” есть привычка усложнять жизнь своим конкурентам, чтобы получить более свободное пространство для маневра. Основное конкурентное преимущество “АвтоВАЗа” — это относительно низкая цена, конкуренты же устраняются различными способами на протяжении последних лет. Впрочем, это не всегда удается: появляются другие успешные отечественные производители — “Москвич”, AGR, “Автотор”. Несмотря на то, что “АвтоВАЗу” оказывают максимальные преференции, ему не так просто существовать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» расширит программу подписки на автомобили, добавив в нее модель Lada Largus.

