Названо условие, при котором Lada Azimut «раздавит конкурентов»
У новой модели «АвтоВАЗа» не будет отбоя от покупателей, если ее стоимость не превысит 1,5 миллиона рублей, сказал НСН Ян Хайцеэр.
На новом для «АвтоВАЗа» рынке кроссоверов Lada Azimut придется непросто в конкурентной борьбе, однако козырем модели может стать низкая цена. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Концерн «АвтоВАЗ» планирует запустить производство Lada Azimut, который станет первым кроссовером марки, в сентябре текущего года. Об этом объявила пресс-служба компании. До конца 2026 года АвтоВАЗ намерен выпустить несколько тысяч товарных экземпляров Lada Azimut, а производственный план на 2027 год содержит несколько десятков тысяч таких кроссоверов, подчеркнули в компании. По мнению Хайцеэра, «АвтоВАЗу» предстоит выдержать жесткую конкуренцию в новом для завода классе.
«По всей видимости, завод считает себя готовым к выходу в этот класс. “АвтоВАЗу” придется конкурировать с достаточно большой гаммой автомобилей по цене, предстоит сложная, долгоиграющая история. Такая конкуренция не всегда привычна для “АвтоВАЗа”. Что же касается плана выпустить несколько тысяч автомобилей до конца 2026 года, не думаю, что они достаточно реалистичны: полагаю, впоследствии планы завода могут быть скорректированы», — сказал Хайцеэр.
Собеседник НСН предположил, что за новым автомобилем выстроится очередь, если он будет стоить до полутора миллионов рублей, однако и при более высокой цене у него есть шансы подавить конкурентов.
«Если бы продукция “АвтоВАЗа” стоила до полутора миллионов рублей, за ней стояла бы очередь. Однако у “АвтоВАЗа” есть привычка усложнять жизнь своим конкурентам, чтобы получить более свободное пространство для маневра. Основное конкурентное преимущество “АвтоВАЗа” — это относительно низкая цена, конкуренты же устраняются различными способами на протяжении последних лет. Впрочем, это не всегда удается: появляются другие успешные отечественные производители — “Москвич”, AGR, “Автотор”. Несмотря на то, что “АвтоВАЗу” оказывают максимальные преференции, ему не так просто существовать», — добавил он.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» расширит программу подписки на автомобили, добавив в нее модель Lada Largus.
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