Кандидат биологических наук, доцент Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко в беседе с НСН опровергла изобретение в России приложения «кототиндер» для поиска хозяев кошкам из приюта, но рассказала, как на самом деле удалось пристроить 480 кошачьих и почему в России практически никто не занимается изучением кошек.

«Кототиндер» для животных из приютов разработали в Алтайском крае, пишет Telegram-канал Mash. Методику придумала единственная в России учёный-фелинолог Антоненко. Она запатентовала способ определять по поведению характер кошки. Сообщается, что кошачья анкета представляет из себя полноценный дейтинг-профиль, где указано, как животное уживается с другими животными, и как реагирует на незнакомых людей. Мэтч с хозяином происходит по психотипам, а возвраты хвостатых — нулевые.

«На самом деле никакого приложения и „кототиндера“ нет. У нас в городе есть приют „Ласка“. Владелица приюта выиграла президентский грант „Красота спасёт кота“. Так как она поняла, что про кошек знает очень мало, то набрала команду тех, кто будет работать с кошками. Её идея очень успешно реализовалась. Нужно было обучить волонтёров, каждый из которых наблюдал бы за своим животным. А я проводила с волонтёрами лекционные и практические занятия. И вот за период нашего взаимодействия было пристроено 480 кошек. Только 1–2 животных вернули — это очень хороший показатель. Это был труд большой команды. Наверное, журналист Mash что‑то не так понял и решил, что это было какое‑то приложение», — раскрыла она.

При этом собеседница НСН подтвердила, что действительно запатентовала методику по определению характера, однако она не использовалась в процессе поиска хозяев для кошек из приюта.