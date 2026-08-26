«Кототиндера» пока нет: Как в России научились пристраивать кошек из приюта
Татьяна Антоненко раскрыла НСН, что благодаря обученным волонтёрам и индивидуальному подходу к каждой кошке, удалось пристроить 480 кошек почти с нулевым возвратом.
Кандидат биологических наук, доцент Алтайского государственного университета Татьяна Антоненко в беседе с НСН опровергла изобретение в России приложения «кототиндер» для поиска хозяев кошкам из приюта, но рассказала, как на самом деле удалось пристроить 480 кошачьих и почему в России практически никто не занимается изучением кошек.
«Кототиндер» для животных из приютов разработали в Алтайском крае, пишет Telegram-канал Mash. Методику придумала единственная в России учёный-фелинолог Антоненко. Она запатентовала способ определять по поведению характер кошки. Сообщается, что кошачья анкета представляет из себя полноценный дейтинг-профиль, где указано, как животное уживается с другими животными, и как реагирует на незнакомых людей. Мэтч с хозяином происходит по психотипам, а возвраты хвостатых — нулевые.
«На самом деле никакого приложения и „кототиндера“ нет. У нас в городе есть приют „Ласка“. Владелица приюта выиграла президентский грант „Красота спасёт кота“. Так как она поняла, что про кошек знает очень мало, то набрала команду тех, кто будет работать с кошками. Её идея очень успешно реализовалась. Нужно было обучить волонтёров, каждый из которых наблюдал бы за своим животным. А я проводила с волонтёрами лекционные и практические занятия. И вот за период нашего взаимодействия было пристроено 480 кошек. Только 1–2 животных вернули — это очень хороший показатель. Это был труд большой команды. Наверное, журналист Mash что‑то не так понял и решил, что это было какое‑то приложение», — раскрыла она.
При этом собеседница НСН подтвердила, что действительно запатентовала методику по определению характера, однако она не использовалась в процессе поиска хозяев для кошек из приюта.
«У меня действительно есть патентное изобретение — это методика определения типа высшей нервной деятельности, то есть темперамента. В ходе экспериментов мы как раз и выясняем — эта кошка флегматик, сангвиник, холерик или меланхолик. Однако в приюте эти наблюдения сделать невозможно, потому что методика требует индивидуального подхода. Поэтому при пристройстве кошек определения темперамента не было. Однако описание кошек, их фото и отдельные характеристики касательно поведения выставлялись в группах с описанием от smm-менеджеров», — уточнила ученый.
По словам Антоненко, есть люди, кто хочет изучать кошек на научном уровне, однако с такими исследовательскими трудами тяжело пробиться в профессиональную научную среду.
«Я занимаюсь изучением поведения кошек с 1994 года. Сегодня я действительно единственный учёный в России, кто защитил кандидатскую диссертацию именно по поведению кошек. Эта работа была написана у меня много лет назад: мы исследовали много кошек, со студентами потом изучали поведение животных. Несмотря на то, что кошек в России, наверное, больше, чем собак, серьёзно их мало кто изучает. Люди, может быть, и хотели бы этим заниматься, но не все журналы, не все учёные советы готовы принимать такого рода работы. А они требуют много времени на исследования. Зато у нас очень здорово развиты выставки кошек: люди любят, это популяризируется», — подытожила она.
Ранее стало известно, что в аэропорту Ланьчжоу (Китай) нашли необычный способ решить проблему с грызунами — там обустроили дом для бездомных кошек и фактически сформировали из них «службу по отлову мышей», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Злоумышленники научились находить жертв через домовые чаты
- Эксперты дали прогноз курса рубля на осень 2026 года
- Умер актер Тим Карри, сыгравший Пеннивайза и доктора Фрэнк-н-Фёртера
- В школьный учебник истории включат термин «дух Анкориджа»
- Крупнейший торговый центр Донецка атакован ракетами ВСУ
- «Связь утрачена»: Граждане России оказались в зоне паводка в Непале
- Венгрия впервые официально назвала Россию угрозой
- Названо условие, при котором Lada Azimut «раздавит конкурентов»
- Ждем китайцев? Куда собираются уходить селлеры с маркетплейсов
- СМИ: «Газпром Арена» допустила проведение концерта Канье Уэста с переносом дат