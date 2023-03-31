Завод Toyota в Петербурге выкупило ФГУП «НАМИ»

Toyota объявила о прекращении производства машин в России в сентябре прошлого года на фоне военной операции на Украине. Завод под Петербургом построили в 2007 году. После 24 февраля 2022 года он находился в простое из-за сложностей с поставками комплектующих из-за антироссийских санкций.

Автозавод «Москвич» ранее подтвердил намерение расширить свой модельный ряд в 2023 году, передает НСН.

