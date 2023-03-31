Завод Toyota в Петербурге выкупило ФГУП «НАМИ»
Автозавод «Тойота Мотор» японской компании Toyota в поселке Шушары под Санкт-Петербургом купило ФГУП «НАМИ», подведомственное Минпромторгу. Предприятие выкуплено с оборудованием и землей. В пресс-службе Минпромторга заявили, что ведомство работает над тем, чтобы как можно скорей возобновить производство на заводе.
Toyota объявила о прекращении производства машин в России в сентябре прошлого года на фоне военной операции на Украине. Завод под Петербургом построили в 2007 году. После 24 февраля 2022 года он находился в простое из-за сложностей с поставками комплектующих из-за антироссийских санкций.
Автозавод «Москвич» ранее подтвердил намерение расширить свой модельный ряд в 2023 году, передает НСН.
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