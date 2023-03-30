Автозавод «Москвич» выпустит новый седан и кроссовер
30 марта 202315:32
Автозавод «Москвич» подтвердил намерении расширить свой модельный ряд в 2023 году. Об этом говорится в Telegram-канале автопроизводителя.
В сообщении уточняется, что компания планирует выпустить новые седан и кроссовер.
«Это будут автомобили в кузове седан и кроссовер. Скоро мы покажем, как они будут выглядеть», - указали в пресс-службе.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цена нового элекромобиля «Москвич» высоковата, сообщает НСН.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru