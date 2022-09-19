Ценами рулит «Яндекс»: Как подорожание автозапчастей повлияет на стоимость поездок в такси
Ценообразование зависит от политики монополиста «Яндекса» в отношении конкурентов, а ситуация с автозапчастями постепенно стабилизируется, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Рост цен на автозапчасти не окажет влияние на стоимость поездок в такси. Ценообразование зависит от политики монополиста «Яндекса» в отношении конкурентов, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Ранее Autonews.ru сообщил со ссылкой на данные международной сети автосервисов FIT SERVICE, что цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза — на 45-65% в зависимости от товара.
Наибольший рост цен зафиксирован на автомобильные колодки, например, для Hyundai Solaris и Kia Rio они подорожали сразу на 65%. Грэк подтвердил повышение цен на автозапчасти, однако отметил, что ситуация сейчас постепенно выравнивается.
«Был зафиксирован очень сильный прирост цен с начала этого года. Сейчас по некоторым позициям стоимость стабилизируется, в некоторых случаях появляются новые производители. Если мы говорим про каких-то конкретных производителей, то рост есть. Если же имеем в виду общую ситуацию на рынке, то она постепенно стабилизируется. Те производители, которые ушли с нашего рынка из-за санкций либо по другим причинам, сейчас благополучно заменяются новыми. Про задирание цен в три раза говорить уже не приходится. Ситуация несколько осложняется тем, что есть запчасти, производящиеся только в определённых странах на конкретном оборудовании. Рост цен в любом случае наблюдается, но уже не такой сильный», — сказал Грэк.
По мнению автоэксперта, освободившиеся ниши сейчас занимают отечественные и китайские производители.
«Появляется наше производство, активизировался и Китай. Как мне кажется, под новыми именами появляются те же европейцы, поставляя продукцию более хитрыми способами в обход санкций», — отметил собеседник НСН.
Обозначил Грэк и влияние параллельного импорта на рост цен.
«Он у нас практически всегда присутствовал. Просто сейчас это стало более законно, появились некоторые упрощающие системы. Если говорить про скачок цен в три-четыре раза в феврале-марте, когда новых поставок не производилось, а на товарные остатки задрали цены ушлые бизнесмены, сейчас такая ситуация прекратилась. А вот по весне в шоке были и компании такси, и каршеринговые службы, да и рядовые автолюбители понимали, что машину стало починить гораздо сложнее и дороже. Всех пугала непредсказуемость ситуации», — подчеркнул автоэксперт.
Собеседник НСН также рассказал, чего ждать от тарифов на поездки в такси.
«Сейчас монополию на рынке услуг такси занимает “Яндекс”, но Федеральная антимонопольная служба странным образом этого не замечает. Регулирование цен компанией, у которой нет ни одного своего автомобиля, почему-то не бросается в глаза федеральным органам. “Яндекс” в попытках дожать и выбить окончательно с рынка сейчас удерживает цены на определённом уровне или понижает их, а после того, как он расчистит себе дорогу, как это уже случилось в некоторых городах, тарифы взлетят до небес. Пока у нас не ограничат роль этого монополиста, цены будут зависеть не от запчастей, а от того, как быстро “Яндекс” прикончит своих конкурентов», — заявил он.
О ситуации с таксопарками в регионах Грэк высказался пессимистично.
«Регионы сейчас стали больше привлекать водителей на своих автомобилях, при этом снизился контроль за их техобслуживанием. Там доминируют агрегаторы, в которых используется труд водителей-нелегалов. Трудятся они либо на дешёвых автомобилях, произведённых десять-двадцать лет назад, либо на принадлежащем частникам транспорте в сомнительном техническом состоянии», — посетовал автоэксперт.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что россиянам стали чаще отказывать в гарантийном ремонте автомобилей.
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