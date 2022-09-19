Ценами рулит «Яндекс»: Как подорожание автозапчастей повлияет на стоимость поездок в такси

Ранее Autonews.ru сообщил со ссылкой на данные международной сети автосервисов FIT SERVICE, что цены на ряд популярных автомобильных запчастей в России взлетели в полтора раза — на 45-65% в зависимости от товара.

Наибольший рост цен зафиксирован на автомобильные колодки, например, для Hyundai Solaris и Kia Rio они подорожали сразу на 65%. Грэк подтвердил повышение цен на автозапчасти, однако отметил, что ситуация сейчас постепенно выравнивается.

«Был зафиксирован очень сильный прирост цен с начала этого года. Сейчас по некоторым позициям стоимость стабилизируется, в некоторых случаях появляются новые производители. Если мы говорим про каких-то конкретных производителей, то рост есть. Если же имеем в виду общую ситуацию на рынке, то она постепенно стабилизируется. Те производители, которые ушли с нашего рынка из-за санкций либо по другим причинам, сейчас благополучно заменяются новыми. Про задирание цен в три раза говорить уже не приходится. Ситуация несколько осложняется тем, что есть запчасти, производящиеся только в определённых странах на конкретном оборудовании. Рост цен в любом случае наблюдается, но уже не такой сильный», — сказал Грэк.

По мнению автоэксперта, освободившиеся ниши сейчас занимают отечественные и китайские производители.

«Появляется наше производство, активизировался и Китай. Как мне кажется, под новыми именами появляются те же европейцы, поставляя продукцию более хитрыми способами в обход санкций», — отметил собеседник НСН.

Обозначил Грэк и влияние параллельного импорта на рост цен.

«Он у нас практически всегда присутствовал. Просто сейчас это стало более законно, появились некоторые упрощающие системы. Если говорить про скачок цен в три-четыре раза в феврале-марте, когда новых поставок не производилось, а на товарные остатки задрали цены ушлые бизнесмены, сейчас такая ситуация прекратилась. А вот по весне в шоке были и компании такси, и каршеринговые службы, да и рядовые автолюбители понимали, что машину стало починить гораздо сложнее и дороже. Всех пугала непредсказуемость ситуации», — подчеркнул автоэксперт.

Собеседник НСН также рассказал, чего ждать от тарифов на поездки в такси.

«Сейчас монополию на рынке услуг такси занимает “Яндекс”, но Федеральная антимонопольная служба странным образом этого не замечает. Регулирование цен компанией, у которой нет ни одного своего автомобиля, почему-то не бросается в глаза федеральным органам. “Яндекс” в попытках дожать и выбить окончательно с рынка сейчас удерживает цены на определённом уровне или понижает их, а после того, как он расчистит себе дорогу, как это уже случилось в некоторых городах, тарифы взлетят до небес. Пока у нас не ограничат роль этого монополиста, цены будут зависеть не от запчастей, а от того, как быстро “Яндекс” прикончит своих конкурентов», — заявил он.