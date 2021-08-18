Работать некому. Ресторатор рассказал о проблемах с персоналом и зарплатами

Работники из ближнего зарубежья не хотят возвращаться, а местные – идти на их зарплаты, заявил НСН вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров.

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о кризисе в индустрии, выражающемся и в дефиците работников, и в тренде на рост зарплат в условиях пандемии.

Ранее аналитики HeadHunter выяснили, что в российском ресторанном бизнесе наблюдается жесточайший дефицит кадров. Количество вакансий сейчас вдвое больше, чем год назад, а сотрудники закрывавшихся из-за коронавируса ресторанов и кафе не желают возвращаться обратно.

«Осталось меньшее зло». Рестораторы рады отмене перчаток, но не совсем

«Дефицит кадров есть во всех сервисных составляющих ввиду того, что достаточно много рабочей силы было из ближнего зарубежья. Сейчас их стало намного меньше и реально некому возвращаться. Найти посудомойку, стюарта, горничную в отеле нереально. При этом решения этой проблемы нет. Экономика не позволяет привлекать сотрудников с другими зарплатами, а местные не идут на эти позиции и эти зарплаты. Теоретически можно поднять зарплаты, но тогда пойдет полный перекос. Это замкнутый круг, и ничего хорошего в этом нет», - сказал Колесников.

При этом он отметил, что на фоне существенного уменьшения выручки зарплаты сейчас не понижаются, а наоборот растут.

Оборот общепита вырос на четверть после отмены QR-кодов в Москве

«Во время пандемии зарплаты теоретически должны были бы упасть, потому что выручки нет, однако они растут. К сожалению для работодателей, есть тренд на рост зарплат. При этом выручка падает, labor cost (коэффициент расходов на зарплату относительно выручки – прим. НСН) возрастает. Это крайне негативная история. На уровне падения доходов растут издержки по коммунальным платежам, стоимости продуктов, зарплатам. Как сохранить маржинальность при объективном росте затрат? Это можно сделать за счет уменьшения порций и ухудшения качества», - заключил собеседник НСН.

Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил «Радиоточке НСН», что после отмены ношения перчаток у столичных рестораторов больше не осталось серьезных проблем, однако отбить потери до конца года не получится.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:Трудовые МигрантыРесторан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры