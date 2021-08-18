Работать некому. Ресторатор рассказал о проблемах с персоналом и зарплатами
Работники из ближнего зарубежья не хотят возвращаться, а местные – идти на их зарплаты, заявил НСН вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров.
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о кризисе в индустрии, выражающемся и в дефиците работников, и в тренде на рост зарплат в условиях пандемии.
Ранее аналитики HeadHunter выяснили, что в российском ресторанном бизнесе наблюдается жесточайший дефицит кадров. Количество вакансий сейчас вдвое больше, чем год назад, а сотрудники закрывавшихся из-за коронавируса ресторанов и кафе не желают возвращаться обратно.
«Дефицит кадров есть во всех сервисных составляющих ввиду того, что достаточно много рабочей силы было из ближнего зарубежья. Сейчас их стало намного меньше и реально некому возвращаться. Найти посудомойку, стюарта, горничную в отеле нереально. При этом решения этой проблемы нет. Экономика не позволяет привлекать сотрудников с другими зарплатами, а местные не идут на эти позиции и эти зарплаты. Теоретически можно поднять зарплаты, но тогда пойдет полный перекос. Это замкнутый круг, и ничего хорошего в этом нет», - сказал Колесников.
При этом он отметил, что на фоне существенного уменьшения выручки зарплаты сейчас не понижаются, а наоборот растут.
«Во время пандемии зарплаты теоретически должны были бы упасть, потому что выручки нет, однако они растут. К сожалению для работодателей, есть тренд на рост зарплат. При этом выручка падает, labor cost (коэффициент расходов на зарплату относительно выручки – прим. НСН) возрастает. Это крайне негативная история. На уровне падения доходов растут издержки по коммунальным платежам, стоимости продуктов, зарплатам. Как сохранить маржинальность при объективном росте затрат? Это можно сделать за счет уменьшения порций и ухудшения качества», - заключил собеседник НСН.
Ранее уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов заявил «Радиоточке НСН», что после отмены ношения перчаток у столичных рестораторов больше не осталось серьезных проблем, однако отбить потери до конца года не получится.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Подмосковное мороженое вызвало ажиотаж в Китае
- Минспорта Белоруссии запретило выезд спортсменов на соревнования за границу
- В Москве за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков
- СМИ: Президент Афганистана госпитализирован в Абу-Даби
- Представитель «Талибана» заявил, что Афганистану не нужна демократия
- Мишустин поручил не пускать иностранные корабли в порты на Сахалине
- Посольство РФ в Афганистане обсуждает организацию вывозных рейсов
- Военные США стреляли в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
- Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
- «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru