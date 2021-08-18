Работать некому. Ресторатор рассказал о проблемах с персоналом и зарплатами

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о кризисе в индустрии, выражающемся и в дефиците работников, и в тренде на рост зарплат в условиях пандемии.

Ранее аналитики HeadHunter выяснили, что в российском ресторанном бизнесе наблюдается жесточайший дефицит кадров. Количество вакансий сейчас вдвое больше, чем год назад, а сотрудники закрывавшихся из-за коронавируса ресторанов и кафе не желают возвращаться обратно.