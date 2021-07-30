«Осталось меньшее зло». Рестораторы рады отмене перчаток, но не совсем

В ресторанах Москвы сейчас очень мало посетителей, многие уехали летом за город и на курорты, сказал НСН Сергей Миронов.

У столичных рестораторов после отмены ношения перчаток больше не осталось серьезных проблем, связанных с COVID-19, однако отбить потери до конца года не получится, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. Это связано с существенным улучшением ситуации с коронавирусом в столице.

Собянин отменил ношение перчаток в связи с улучшением эпидситуации

«Остались только маски. Я думаю, пока пандемия не пойдет серьезно на спад, маски никто не тронет. Но маски – это самое маленькое «зло», которое существует, а вот перчатки очень мешали, там и кожа прела, и очень неудобно было, и, конечно, на перчатках тоже переносятся все эти бактерии, точно так же, как и на руках, а антисептиком их не обработаешь. Так что из серьезных вопросов практически ничего уже не осталось», - сказал Миронов.

При этом он констатировал, что «ковидная истерия» отпугнула посетителей ресторанов, и до конца года те не смогут компенсировать потери от ограничений.

«Отбить потери не успеют, потому что сейчас людей очень мало. Все-таки эта ковидная истерия сказалась, и очень многие не ходят в рестораны. Многие переехали за город. Если мы посмотрим, что в Подмосковье творится, - там все занято, за любые деньги люди занимают дома, чтобы не жить в городе. Плюс огромное количество туристов уехало сейчас в Турцию и Египет. В Москве сейчас очень мало людей, и рестораны ничего не отбивают. Ну и, конечно, все ждут осени. То, что будет «осенняя волна», это всем очевидно», - пояснил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.

При этом Миронов поблагодарил столичные власти за серьезную поддержку, призвав регионы «отзеркаливать» не только вводимые в Москве ограничения, но и субсидии.

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«В прошлом году потери ресторанов были выше. Так как QR-коды продержались всего 2,5 недели, и, Слава Богу, мы в диалоге с мэрией пришли к тому, что их надо убирать, они за собой не повлекли серьезнейших потерь. Безусловно, были закрытия, проблемы, убытки, но Москва выпустила два пакета субсидий, чтобы покрыть эти убытки, и значительная их часть покрывается. Многие регионы дублируют Москву, они «зеркалят» меры, в том числе и с QR-кодами. Но Москва платит за это. Вводя любые ограничения, Москва неизбежно вводит за ними субсидии, а в других регионах субсидии не вводятся, поскольку у них нет денег. И всегда возникает вопрос: "Когда вы «зеркалите» ограничительные меры, меры поддержки вы не хотите также «отзеркалить»?" – заключил собеседник НСН.

С 19 июля в Москве была отменена обязательная система QR-кодов в ресторанах и кафе, и ряд других ограничений. 30 июля мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток. Ранее московские рестораторы просили мэра разрешить сотрудникам общепита работать без перчаток.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:КоронавирусМоскваРесторан
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