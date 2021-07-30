«Осталось меньшее зло». Рестораторы рады отмене перчаток, но не совсем

«Остались только маски. Я думаю, пока пандемия не пойдет серьезно на спад, маски никто не тронет. Но маски – это самое маленькое «зло», которое существует, а вот перчатки очень мешали, там и кожа прела, и очень неудобно было, и, конечно, на перчатках тоже переносятся все эти бактерии, точно так же, как и на руках, а антисептиком их не обработаешь. Так что из серьезных вопросов практически ничего уже не осталось», - сказал Миронов.

При этом он констатировал, что «ковидная истерия» отпугнула посетителей ресторанов, и до конца года те не смогут компенсировать потери от ограничений.

«Отбить потери не успеют, потому что сейчас людей очень мало. Все-таки эта ковидная истерия сказалась, и очень многие не ходят в рестораны. Многие переехали за город. Если мы посмотрим, что в Подмосковье творится, - там все занято, за любые деньги люди занимают дома, чтобы не жить в городе. Плюс огромное количество туристов уехало сейчас в Турцию и Египет. В Москве сейчас очень мало людей, и рестораны ничего не отбивают. Ну и, конечно, все ждут осени. То, что будет «осенняя волна», это всем очевидно», - пояснил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве.

При этом Миронов поблагодарил столичные власти за серьезную поддержку, призвав регионы «отзеркаливать» не только вводимые в Москве ограничения, но и субсидии.