Оборот общепита вырос на четверть после отмены QR-кодов в Москве
После отмены обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе оборот предприятий общепита в Москве увеличился на 25,7% за неделю и достиг 6,55 млрд рублей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Он пояснил, что введение QR-кодов позволило значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в городе, в два раза снизить количество заболевших коронавирусом, на треть сократить количество госпитализаций. Система QR-ограничений действовала на протяжении трех недель. После этого, по словам Пуртова, общепит начал быстро восстанавливаться.
«Среднесуточный дневной оборот отрасли за неделю 19-25 июля составил 935,5 млн рублей. Это на 96 миллионов рублей или на 11,4% больше, чем за последнюю неделю июня, которая предшествовала введению QR-кодов», - уточнил министр.
Отмена QR-кодов положительно сказалась и на трафике торговых центров, их посещаемость после отмены ограничений на работу фудкортов и ресторанов их посещаемость выросла на 1,5% по сравнению с последней неделей до ограничений. Особенно заметен рост был в небольших ТЦ.
Система QR-кодов для посещения ресторанов и кафе действовала в Москве с 28 июня по 18 июля.
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