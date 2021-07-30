Оборот общепита вырос на четверть после отмены QR-кодов в Москве

После отмены обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе оборот предприятий общепита в Москве увеличился на 25,7% за неделю и достиг 6,55 млрд рублей. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он пояснил, что введение QR-кодов позволило значительно улучшить эпидемиологическую обстановку в городе, в два раза снизить количество заболевших коронавирусом, на треть сократить количество госпитализаций. Система QR-ограничений действовала на протяжении трех недель. После этого, по словам Пуртова, общепит начал быстро восстанавливаться.