СМИ: Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP

Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главы отдела маркетинга компании Lestate, которая и займется развитием брендов на российском рынке.

По его словам, первый магазин откроется в Москве в аутлете «Белая дача» на этой неделе. Но окончательное число торговых точек ASP пока неизвестно.