СМИ: Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP
Adidas и Reebok откроют свои магазины в России под вывеской ASP, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главы отдела маркетинга компании Lestate, которая и займется развитием брендов на российском рынке.
По его словам, первый магазин откроется в Москве в аутлете «Белая дача» на этой неделе. Но окончательное число торговых точек ASP пока неизвестно.
Несмотря на возвращение бренда Adidas в Россию после 7 декабря, официальные магазины открываться не будут, цены на продукцию увеличатся почти в два раза, а условия труда персонала станут значительно хуже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что немецкий бренд одобрил поставки товара в Россию через ОАЭ, а первая партия прибудет в страну 25 ноября. Продукция Adidas появится в бывшем официальном магазине близ метро «Авиамоторная», однако она будет составлять не более 60% от всего ассортимента магазина — наряду с ней будет продаваться продукция Puma, Nike и других брендов. В свою очередь повышение цен объясняется особенностями логистики, курсом валют и эксклюзивностью после долгого простоя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru