ФАС объявила о блокировке более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба объявила об блокировке на маркетплейсах более 1,7 миллиона ​​товарных карточек за третий квартал текущего года. Как говорится в официальном сообщении ведомства, это часть процесса реализации взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами по предотвращению реализации контрафактной продукции.

Документ, определяющий параметры такой ​​деятельности, был подготовлен в июле этого года. Его разработали Ассоциация корпоративных юристов, торговые площадки, правообладатели и представители Антимонопольной службы.