ФАС объявила о блокировке более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба объявила об блокировке на маркетплейсах более 1,7 миллиона товарных карточек за третий квартал текущего года. Как говорится в официальном сообщении ведомства, это часть процесса реализации взаимодействия маркетплейсов с правообладателями и продавцами по предотвращению реализации контрафактной продукции.
Документ, определяющий параметры такой деятельности, был подготовлен в июле этого года. Его разработали Ассоциация корпоративных юристов, торговые площадки, правообладатели и представители Антимонопольной службы.
При принятии решения о закрытии товара маркетплейсы обращают внимание на множество информации, включая результаты испытаний, тестовые закупки и документацию, которые подтверждают его происхождение. При подготовке жалоб правообладатели также обращают внимание на «красные флажки», которые могут указывать на наличие контрафактной продукции.
Ранее в Совете Федерации сообщили о подготовке законопроекта, который призван регулировать деятельность маркетплейсов. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор компании Moneyplace Дмитрий Ермолаев, чтобы распознать недобросовестного продавца на маркетплейсе нужно читать отрицательные отзывы к товару.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru