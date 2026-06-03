Аксаков: Госдума законодательно урегулирует вопрос скидок на маркетплейсах
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил необходимость законодательного урегулирования работы маркетплейсов. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
По словам парламентария, маркетплейсы используют монопольное положение и диктуют свои условия.
«То есть ваши товары будут продаваться дешевле, чем вы их продаете на рынке, что несправедливо. Причем это делается без согласования с продавцом, а просто в автоматическом режиме. Поэтому здесь президент отметил этот момент», - указал Аксаков.
По его словам, Госдума законодательно отрегулирует, «чтобы таких ситуаций не было».
Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников напомнил, что осенью в России начнет действовать закон о маркетплейсах и платформенной торговле, пишет Ura.ru.
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