Фабрикант усомнился, что Swed House заменит IKEA в России
Бизнес-модель IKEA не смогут скопировать ни российские, ни белорусские, ни западные компании, сказал в эфире НСН Михаил Майстер.
Белорусская компания Swed House не сможет заменить в России IKEA, заявил в интервью НСН владелец фабрики мягкой мебели Cinno Cillini Михаил Майстер.
Глава Союза торговых центров Булат Шакиров ранее сообщил ТАСС, что белорусский аналог IKEA, компания Swed House, может открыть в 2023 году в Москве 10 магазинов, а в ближайшие годы - до 50 магазинов по всей России.
«У меня значительные сомнения, что у какой-то из российских, белорусских или даже западных компаний есть модель бизнеса, которую десятилетиями разрабатывает IKEA. Swed House равно IKEA – это невозможно. Потому что Солнце встает на Востоке и садится на Западе, а не наоборот. Ни одна компания в мире не в состоянии скопировать бизнес-модель IKEA. Нам кажется, что они мебельщики, а доля мебели там копеечная, там выстроено все сильно-сильно по-другому. IKEA это очень специфичный мир и философия бизнеса. Это интересная тема, которую можно покачать в инфосреде. Люди откроют этот заголовок и подумают, что к нам возвращается IKEA. Нет, не возвращается», - сказал Майстер.
По его словам, ситуацию не изменит ни наличие работающих заводов, ни расположение Swed House в торговых центрах, ранее занятых IKEA.
«То, что какая-то компания открывает магазин для дома, это замечательная новость, но это не IKEA даже на 10%, и абсолютно не важно, какие цвета – желтый, голубой или синий. Также, как стены не являются фабрикой, ангары не являются IKEA, раскрась ты их в любой цвет. Вся глубина находится в бизнес-модели и бизнес-процессах. Наличие станков не помещает в них философию и внутреннюю логику поставки сырья, производства и разработки продуктов. Это нельзя скопировать. Покупатели и потребители увидят, что это не то», - уверен фабрикант.
При этом Майстер заверил, что в России могут производить хорошую мебель.
«Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что российская мебельная промышленность не может произвести хороший продукт по хорошей цене. За последние 10 лет российские фабрики выдавили практически всех западных конкурентов. Доля импортной мебели очень невелика, мы сделали колоссальный шаг вперед и будет продолжать развиваться, но модель IKEA в Российской Федерации в ближайшее время вряд ли кому-то удастся повторить», - заключил собеседник НСН.
В середине февраля Минпромторг назвал покупателей трех заводов IKEA в России. Ими стали компании «Слотекс» и «Лузалес». Отмечалось, что предприятия продолжат работу и будут продавать в России продукцию, ассортимент которой не изменится.
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