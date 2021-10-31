Выросли ставки по ипотеке в российских банках

Средняя ставка по жилищным кредитам в октябре в российских банках увеличилась на 0,3 процентных пункта, по потребительским - на 1 п. п., сообщают «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру».

Российские банки увеличат ставки по ипотеке

Повышение обусловлено ростом ключевой ставки Центробанка РФ. В октябре регулятор повысил этот показатель в шестой раз подряд — до 7,5% годовых. Наибольшие изменения по потребительским кредитам отмечается в ВТБ, Сбербанке и Промсвязьбанке, где ставки выросли на 1,8-2 п. п.

Отмечается, что на конец октября средняя минимальная ставка на потребительские займы составляет 9,36%, средняя максимальная - 17,53%.

Что касается ипотечных ставок, то больше всего — на 0,5-0,6 п. п. - ипотека подорожала в «Уралсибе» и «Абсолют банке».

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для россиян резкое увеличение Центробанком ключевой ставки обернется более дорогими кредитами.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:БанкиИпотека
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