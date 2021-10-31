Выросли ставки по ипотеке в российских банках

Повышение обусловлено ростом ключевой ставки Центробанка РФ. В октябре регулятор повысил этот показатель в шестой раз подряд — до 7,5% годовых. Наибольшие изменения по потребительским кредитам отмечается в ВТБ, Сбербанке и Промсвязьбанке, где ставки выросли на 1,8-2 п. п.

Отмечается, что на конец октября средняя минимальная ставка на потребительские займы составляет 9,36%, средняя максимальная - 17,53%.

Что касается ипотечных ставок, то больше всего — на 0,5-0,6 п. п. - ипотека подорожала в «Уралсибе» и «Абсолют банке».

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для россиян резкое увеличение Центробанком ключевой ставки обернется более дорогими кредитами.



