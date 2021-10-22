Колташов назвал скрытый мотив ЦБ повысить ключевую ставку в шестой раз

«Российский ЦБ повышением ставки, похоже, пытается привлечь дополнительные капиталы с внешних рынков на российский рынок, показав, что в условиях долговременного тренда на возрастание товарных цен в мире можно с большой выгодой размещать капиталы в России. Не только потому, что здесь деньги оказываются ценными в условиях полного обесценивания денег, а потому, что можно рассчитывать на значительную прибыль, это будут прямые инвестиции. Иностранных инвестиций мы имеем за последние девять месяцев, кажется, 11 миллиардов долларов. Вот как объясняется это поведение. Хотя, конечно, ЦБ будет говорить о том, что основной мотив его был в том, чтобы сдержать инфляцию, это отчасти верно», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом для внутреннего рынка повышение ставки является сигналом о подорожании кредитов – как для компаний, так и для обычных граждан, подчеркнул Колташов.

«Нормальная ставка от 3 до 7%, наша ставка является уже более чем нормальной. С точки зрения среднего российского капитала - и производственного, и торгового, конечно, такое повышение ставки является не очень комфортным, потому что они рассчитывают на дешевый кредит. С точки зрения иностранных капиталовложений, это не проблема. Для обычных граждан это означает повышение цены ипотечного кредита, потребительского кредита и охлаждает энтузиазм по поводу того, что нужно срочно брать кредиты. Повышение ставки несколько сбивает волну спроса и побуждает граждан больше зарабатывать и сберегать, чем занимать. В условиях, когда люди уже много заняли, это создает некую паузу в экономике», - рассказал экономист.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора рассматривал вариант повышения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов.

По её мнению, говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока рано. Кроме того, она не исключила, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1%, то есть более до 8,5%.

