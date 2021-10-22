Колташов назвал скрытый мотив ЦБ повысить ключевую ставку в шестой раз
Экономист отметил, что для россиян это решение обернется более дорогими кредитами.
Центральный банк ожидаемо поднял ключевую ставку в надеже на привлечение иностранного капитала, заявил экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В пятницу Банк России в шестой раз за 2021 года поднял ключевую ставку. Как сообщает пресс-служба регулятора, по итогам заседания Совета директоров принято решение повысить её сразу на 0,75% - до 7,5% годовых.
«Мера ЦБ по повышению ключевой ставки до 7,5% вполне ожидаема. Она отвечает политике повышения ставки в целом, политике достаточно долговременной и во многом копирующей американский ответ в конце 70-х – начале 80-х годов на то, что тогда называли сырьевым кризисом, глобальной инфляцией. Сейчас мы опять слышим эти понятия», - отметил Колташов.
По словам экономиста, Центральный банк таким образом пытается привлечь дополнительные иностранные инвестиции и сдерживать инфляцию.
«Российский ЦБ повышением ставки, похоже, пытается привлечь дополнительные капиталы с внешних рынков на российский рынок, показав, что в условиях долговременного тренда на возрастание товарных цен в мире можно с большой выгодой размещать капиталы в России. Не только потому, что здесь деньги оказываются ценными в условиях полного обесценивания денег, а потому, что можно рассчитывать на значительную прибыль, это будут прямые инвестиции. Иностранных инвестиций мы имеем за последние девять месяцев, кажется, 11 миллиардов долларов. Вот как объясняется это поведение. Хотя, конечно, ЦБ будет говорить о том, что основной мотив его был в том, чтобы сдержать инфляцию, это отчасти верно», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом для внутреннего рынка повышение ставки является сигналом о подорожании кредитов – как для компаний, так и для обычных граждан, подчеркнул Колташов.
«Нормальная ставка от 3 до 7%, наша ставка является уже более чем нормальной. С точки зрения среднего российского капитала - и производственного, и торгового, конечно, такое повышение ставки является не очень комфортным, потому что они рассчитывают на дешевый кредит. С точки зрения иностранных капиталовложений, это не проблема. Для обычных граждан это означает повышение цены ипотечного кредита, потребительского кредита и охлаждает энтузиазм по поводу того, что нужно срочно брать кредиты. Повышение ставки несколько сбивает волну спроса и побуждает граждан больше зарабатывать и сберегать, чем занимать. В условиях, когда люди уже много заняли, это создает некую паузу в экономике», - рассказал экономист.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора рассматривал вариант повышения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов.
По её мнению, говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока рано. Кроме того, она не исключила, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1%, то есть более до 8,5%.
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