Российские банки увеличат ставки по ипотеке
Российские банки меняют условия по ипотечным программам на фоне резкого роста ключевой ставки Центробанком в конце октября. Об этом сообщает РБК.
Первыми кредитными организациями, поднявшими ссуды на жилье на 0,4 и 0,5 процентных пунктов, стали Россельхозбанк и Металлинвестбанк соответственно.
Сообщается, что Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс» также намерены повысить ставки по ипотеке с 1 ноября.
В первую неделю ноября и условия основных ипотечных программ МТС Банк и Абсолют Банк.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для россиян резкое увеличение Центробанком ключевой ставки обернется более дорогими кредитами.
«Нормальная ставка от 3 до 7%, наша ставка является уже более чем нормальной. С точки зрения среднего российского капитала - и производственного, и торгового, конечно, такое повышение ставки является не очень комфортным, потому что они рассчитывают на дешевый кредит. С точки зрения иностранных капиталовложений, это не проблема. Для обычных граждан это означает повышение цены ипотечного кредита, потребительского кредита и охлаждает энтузиазм по поводу того, что нужно срочно брать кредиты. Повышение ставки несколько сбивает волну спроса и побуждает граждан больше зарабатывать и сберегать, чем занимать. В условиях, когда люди уже много заняли, это создает некую паузу в экономике», - рассказал экономист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+39 849 / сут.
Умерли
236 тыс.+1 163 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+30 462 / сут.
- Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей
- Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран
- Российские банки увеличат ставки по ипотеке
- Умер знаменитый советский диктор Игорь Кириллов
- Глава Росздравнадзора с замами выехали на помощь в регионы
- В КС готовы рассмотреть жалобы на законодательство об иноагентах
- Европарламент подал в суд на Еврокомиссию
- Шесть человек погибли при пожаре на Чукотке
- Росрыболовство: Дефицита красной икры перед Новым годом не будет
- Россиян предупредили о резкой активизации мошенников в нерабочие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru