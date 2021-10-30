Российские банки увеличат ставки по ипотеке

Первыми кредитными организациями, поднявшими ссуды на жилье на 0,4 и 0,5 процентных пунктов, стали Россельхозбанк и Металлинвестбанк соответственно.

Сообщается, что Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ) и «Ак Барс» также намерены повысить ставки по ипотеке с 1 ноября.

В первую неделю ноября и условия основных ипотечных программ МТС Банк и Абсолют Банк.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что для россиян резкое увеличение Центробанком ключевой ставки обернется более дорогими кредитами.

«Нормальная ставка от 3 до 7%, наша ставка является уже более чем нормальной. С точки зрения среднего российского капитала - и производственного, и торгового, конечно, такое повышение ставки является не очень комфортным, потому что они рассчитывают на дешевый кредит. С точки зрения иностранных капиталовложений, это не проблема. Для обычных граждан это означает повышение цены ипотечного кредита, потребительского кредита и охлаждает энтузиазм по поводу того, что нужно срочно брать кредиты. Повышение ставки несколько сбивает волну спроса и побуждает граждан больше зарабатывать и сберегать, чем занимать. В условиях, когда люди уже много заняли, это создает некую паузу в экономике», - рассказал экономист.

