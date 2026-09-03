«В целом посещаемость торговых центров сейчас падает во всех регионах, магазины закрываются, а люди начинают экономить максимально. Этот год точно не будет хорошим для торговых центров, люди заказывают онлайн, налоги повышаются. На конец года мы увидим больше тысячи закрытий магазинов разного формата в торговых центрах. Все чаще попадаются новости, что торговый центр снесен, а на его месте будет построен жилой комплекс, многофункциональный комплекс и так далее. К концу года мы ждем падение посещаемости в среднем на 10%, возможно, больше», - рассказал он.

По его словам, торговые центры перестают быть торговыми, но развлечения не приносят таких больших доходов.

«Но надо понимать, что есть успешные торговые центры, которые фактически не потеряли посетителей, но средний показатель такой, так как неуспешные теряют посетителей очень сильно. Сегодня торговые центры делают акцент на спорт и развлечение, но это все не приносит таких доходов, это копеечная арендная плата. Новых брендов мы не видим, это старые игроки. Поэтому слово «торговые» уйдет, они останутся досуговыми, развлекательными и так далее», - добавил собеседник НСН.

Маркетплейсы «отъедают» аудиторию торговых центров, уже забирая 64% всех онлайн-продаж, заявила эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.

