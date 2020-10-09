Ресурсов нет: Второй локдаун разорит 70% фитнес-индустрии

В мэрии Москвы сегодня прошло совещание по обсуждению возможного закрытия ночных клубов, баров и караоке, сообщил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Ранее РБК сообщало, что ограничительные меры могут принять из-за высокого трафика в столице, что неблаготворно сказывается на ситуации с пандемией коронавируса.

НСН решила узнать, как сейчас обстоят дела в фитнес-индустрии – отрасли, которая в весенний локдаун из-за COVID-19 также была закрыта среди первых.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселева в беседе с НСН рассказала, что фитнес-центры не могут, к примеру, выполнить требование московских властей по переводу 30% сотрудников на удаленную работу без потерь.

«Про фитнес мы тоже уже третий день обсуждаем, что касается Москвы, указ мэра о выводе 30% сотрудников на удаленный режим работы. Это очень сложная история для реализации в фитнес-клубах, потому что наши тренеры, администраторы ресепшна, уборщики работают офлайн. Если 30% численного состава вывести на удаленку, то часть работы остановится. Мы пытаемся объяснить властям, каким образом работает отрасль. Например, бухгалтерию, менеджмент, маркетинг мы можем перевести на удаленку, но это только 5% от численности сотрудников, занятых в фитнес-центре. Сегодня Алексей Фурсин (руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы – прим. НСН) ответил, что он нас соберет, пока не ясно когда, но, по крайней мере, есть шанс, что с нами поговорят и услышат», - уточнила Киселева.