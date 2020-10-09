Ресурсов нет: Второй локдаун разорит 70% фитнес-индустрии
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России в эфире НСН рассказала о потерях и ожиданиях в отрасли в связи с пандемией и новыми ограничениями.
В мэрии Москвы сегодня прошло совещание по обсуждению возможного закрытия ночных клубов, баров и караоке, сообщил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Ранее РБК сообщало, что ограничительные меры могут принять из-за высокого трафика в столице, что неблаготворно сказывается на ситуации с пандемией коронавируса.
НСН решила узнать, как сейчас обстоят дела в фитнес-индустрии – отрасли, которая в весенний локдаун из-за COVID-19 также была закрыта среди первых.
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселева в беседе с НСН рассказала, что фитнес-центры не могут, к примеру, выполнить требование московских властей по переводу 30% сотрудников на удаленную работу без потерь.
«Про фитнес мы тоже уже третий день обсуждаем, что касается Москвы, указ мэра о выводе 30% сотрудников на удаленный режим работы. Это очень сложная история для реализации в фитнес-клубах, потому что наши тренеры, администраторы ресепшна, уборщики работают офлайн. Если 30% численного состава вывести на удаленку, то часть работы остановится. Мы пытаемся объяснить властям, каким образом работает отрасль. Например, бухгалтерию, менеджмент, маркетинг мы можем перевести на удаленку, но это только 5% от численности сотрудников, занятых в фитнес-центре. Сегодня Алексей Фурсин (руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы – прим. НСН) ответил, что он нас соберет, пока не ясно когда, но, по крайней мере, есть шанс, что с нами поговорят и услышат», - уточнила Киселева.
По ее словам, во время остановки работы фитнес-центров в весенне-летнюю самоизоляцию, порядка 20% компаний фитнес-индустрии разорились и вышли из бизнеса. Примерно «от 30 до 50% по данным на сентябрь 2020 года индустрия недозароботала, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».
«Сейчас информационный фон сложный, люди перестают приходить в фитнес-клубы, количество посещений существенно уменьшается – это для отрасли еще одна сложность, которую трудно будет пережить. Мы понимаем, что, если второй локдаун случится и государственная поддержка будет минимальной, то дополнительно 30% от отрасли не переживут второй локдаун. В результате Россия потеряет порядка 50-70% игроков на этом рынке. Потому что финансовые подушки у тех, кто выжил после первого локдауна, уже совсем нет», - рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
По мнению Киселевой, фитнес-центры в ситуации с пандемией «достаточно безопасное место». Те меры, которые отрасль предприняла до первого локдауна и после открытия, по уровню дезинфекции и соблюдения норм Роспотребнадзора «создали весьма безопасные условия для занятия спортом».
«Мы очень много встречались с медиками, которые делают реабилитационные постковидные программы, и они в один голос говорят, что любая физическая активность, связанная с дыхательными упражнениями, помогает и восстановиться, и укрепить иммунитет. А фитнес именно это и делает», - заключила собеседница НСН.
Ранее НСН узнала у лидеров фитнес-индустрии, как отразились на них вызванные пандемией ограничения и каких изменений они ожидали в отрасли после возвращения к нормальной жизни.
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