Идея ввести кэшбек для посетителей фитнес-клубов вызвала споры
Ассоциация операторов фитнес-индустрии России предложила правительству ввести кэшбек для посетителей фитнес-клубов. Эта идея вызвала споры у представителей отрасли.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская поддержала господдержку здорового образа жизни, однако фитнес – «это немного другая индустрия».
«Конечно, это было бы здорово, но это достаточно спорный вопрос. Почему бы, например, не направить часть компенсаций людям, которые занимаются в частных школах?», - отметила спортсменка в эфире «Радио 1».
В свою очередь, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселева считает, что кэшбек был бы выгоден как для клубов, так и для государства.
«С одной стороны, фитнес-клубы не разоряются и платят налоги, с другой, соблюдаются национальные цели – чтобы все были здоровыми. Выгода для всех», - отметила она.
Между тем, в Подмосковье спортивные тренеры получают поддержку с 2016 года. За это время ее получили 18 человек. В частности, власти помогают с выплатой первоначального взноса при оформлении ипотеки, а также ежемесячно компенсируют оплату основного долга по кредиту.
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