Идея ввести кэшбек для посетителей фитнес-клубов вызвала споры

В свою очередь, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселева считает, что кэшбек был бы выгоден как для клубов, так и для государства.

«С одной стороны, фитнес-клубы не разоряются и платят налоги, с другой, соблюдаются национальные цели – чтобы все были здоровыми. Выгода для всех», - отметила она.

Между тем, в Подмосковье спортивные тренеры получают поддержку с 2016 года. За это время ее получили 18 человек. В частности, власти помогают с выплатой первоначального взноса при оформлении ипотеки, а также ежемесячно компенсируют оплату основного долга по кредиту.

