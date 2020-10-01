Идея ввести кэшбек для посетителей фитнес-клубов вызвала споры

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России предложила правительству ввести кэшбек для посетителей фитнес-клубов. Эта идея вызвала споры у представителей отрасли.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская поддержала господдержку здорового образа жизни, однако фитнес – «это немного другая индустрия».

«Конечно, это было бы здорово, но это достаточно спорный вопрос. Почему бы, например, не направить часть компенсаций людям, которые занимаются в частных школах?», - отметила спортсменка в эфире «Радио 1».

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В свою очередь, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселева считает, что кэшбек был бы выгоден как для клубов, так и для государства.

«С одной стороны, фитнес-клубы не разоряются и платят налоги, с другой, соблюдаются национальные цели – чтобы все были здоровыми. Выгода для всех», - отметила она.

Между тем, в Подмосковье спортивные тренеры получают поддержку с 2016 года. За это время ее получили 18 человек. В частности, власти помогают с выплатой первоначального взноса при оформлении ипотеки, а также ежемесячно компенсируют оплату основного долга по кредиту.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:СпортГосподдержкаПодмосковье
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