Фитнес упал, но не отжался. Интерес к онлайн-тренировкам рухнул через три недели карантина

За время коронавирусного карантина разорились 15-20% фитнес-клубов страны. Такие данные привела НСН президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ), основательница сети World Gym Ольга Киселева. До конца года, по оценкам АОФИ с рынка уйдет 60-70% игроков. НСН узнала у лидеров фитнес-индустрии, как отразились на них вызванные пандемией ограничения и как изменится отрасль после возвращения к нормальной жизни.

Удар коронавируса по фитнесу в силу специфики отрасли оказался особенно сильным. Два последних месяца клубы ничего не зарабатывают.

РЕЙТИНГ ВМЕСТО ДЕНЕГ

«У меня две сети – подмосковная сеть семейных фитнес-клубов Fitness One. Там за 2,5 месяца наши потери составили порядка 80 млн рублей недополученной выручки. Это 12 млн чистого дохода. По второй сети – московской DDX Fitness - у нас выручка порядка 45 млн в месяц, то есть мы недополучили примерно 100 млн рублей. Это порядка 30 млн чистой прибыли», - заявила НСН совладелица сети Fitness One и управляющий партнер DDX Fitness Наталья Штромбах.

Президент АОФИ Ольга Киселева специально для НСН подсчитала, что по отрасли в целом потери в марте составили 10-11 млрд, в апреле - 13-14 млрд. «За год они могут достигнуть 100 млрд рублей. При том что в прошлом году выручка фитнеса в России составила 167 млрд», - добавила она.

Сейчас большинство фитнес-сетей перешли в онлайн-формат. Однако денег это не приносит.

«Как и все операторы мы организовали для своих клиентов онлайн-занятия. Но это не способ заработка. Это способ быть в контакте с клиентами, предоставить им возможность что-то делать на дому. Не знаю ни одной крупной сети, которая бы делала это платно. Все делают бесплатно. В открытых аккаунтах, на Youtube и в «инстаграме» ведутся онлайн-стримы и записанные занятия, - рассказала Штромбах.

Удаленный режим работы вызвал к жизни новые формы работы с клиентами, у которых в условиях карантина возникли новые запросы. «Первые несколько недель это был просто тренировочные программы, - пояснила Киселева. - Практически то же самое расписание для взрослых, которое было в фитнес-клубе, с адаптацией на отсутствие оборудования. Это огромный пул, гораздо больше, чем был офлайн, пул программ для детей. Причем это не только физические упражнения, это развлекательные упражнения, творческие, танцевальные. Это «танцы со звездами», с которыми мы делали проекты в некоторых клубах. Кулинарные курсы. То есть это масса разнообразных программ, которые позволяли хотя бы на два-три часа в день освободить родителей от ребенка, а ребенку дать какой-то полезный контент».

World Gym сильно поменяли и взрослые программы. «Потому что возникла необходимость психологической поддержки людей в такой ситуации. Мы делали программы с медитативными практиками, для мам, для беременных, для женщин – для разных наших целевых групп, которые являются нашими клиентами. Они нам были очень за это признательны. Но источником дохода это практически не стало. Конвертация онлайна давала порядка 1-2% от обычной валовой выручки. Этого недостаточно, чтобы как-то поддерживать фитнес-клуб. Некоторые небольшие клубы сдавали в аренду оборудование и вели платные онлайн-программы для своих клиентов. Они зарабатывали небольшие деньги, чтобы выплачивать зарплату своим сотрудникам», - добавила собеседница НСН.

По ее мнению, онлайн-тренировки могут принести прибыль уже после возвращения фитнеса в офлайн.

«У нас все программы имеют огромный рейтинг. Очень большое количество отзывов и поддержки. World Gym делал программы не только для клиентов, но и для открытого рынка. Нужно было просто получить пароль и можно заниматься, даже не являясь клиентом сети. Эта услуга была фактически бесплатной, потому что членство в клубах заморожено до открытия. Но это возможность привлечь целевую аудиторию, которая никогда не занималась фитнесом, но которой это было интересно или стало во время пандемии. Так что та история вполне может быть впоследствии монетизирована фитнес-клубами, когда они откроются», - отметила Киселева.

Похожие данные приводит и гендиректор сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников.

«Мы получаем огромное количество положительных отзывов о наших онлайн-тренировках, как от клиентов, так и тех, кто не имеет членства в наших клубах. С момента запуска онлайн-тренировок количество подписчиков в нашем Instagram выросло с 78 до 307 тысяч, а в YouTube c 3 до 64,6 тысяч. За этот период общий охват просмотров в Instagram составил 7,5 млн человек, в Youtube - 4,3 млн. Ежедневно нас смотрят в 225 городах и 34 странах. И эти цифры постоянно растут. При этом онлайн-тренировки никак не связаны с абонементом: на период карантина все контракты заморожены до начала работы клубов», - рассказал НСН Прянишников.

ОНЛАЙН ПРОДЕРЖАЛСЯ ТРИ НЕДЕЛИ

Вынужденный уход в интернет открыл перед фитнес-индустрией новые перспективы, считает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова:

«Клубам после карантина нужно включать такую услугу. Возможно, стоимость онлайн будет ниже, если человек хочет заниматься только так. Естественно, это касается не всех направлений. Например, йога. Если человек не знает, как выполнять асаны, можно и покалечиться. И железки тягать в квартире, конечно, не сможет», - заметила парламентарий в беседе с НСН.

Однако, как говорится, гладко было на бумаге... На практике все пошло совсем не так многообещающе: «Мы запустили сбор пожертвований для клуба, донаты. В первое время клиенты откликнулись, присылали деньги. Но через три недели после начала карантина интерес к онлайн-занятиям резко упал. Это и по нашим наблюдениям и наблюдениям коллег. Примерна половина тех, кто вначале занимался, перестала регулярно включаться. Люди привыкли сидеть дома, без движения. Все тяжелее было себя заставить. Мы до сих пор проводим тренировки, но остались самые лояльные, самые упорные. Большинство ждет открытия», - призналась Наталья Штромбах.

АРЕНДА ДОБЬЕТ ФИТНЕС

Но даже после выхода из карантина проблемы в отрасли не закончатся. «Потери начнутся, когда все откроется. До сих пор нет договоренностей со многими арендодателями. Ситуация приморожена. Мы выплачиваем минимальную зарплату сотрудникам, и все платежи остановлены, в том числе по задолженностям. Когда будет разрешено открыться, мы поймем, нужно ли будет закрывать какие-то филиалы. Это будет зависеть от договоренности с арендодателями и подрядчиками. Если удастся снизить стоимость аренды, потому что большинство проектов вошло в карантин на достаточно высоких арендных ставках, то есть шансы избежать закрытия филиалов. Если не сможем договориться, придется что-то закрыть», - добавила совладелица сети Fitness One.

«Для тех, кто работает на аренде, произошла отсрочка, но аренду за месяцы простоя никто не простил. Это все огромная финансовая нагрузка для клубов, работающих на аренде. Там уже прошел большой вал банкротств во время карантина. Это в основном небольшие клубы. Но основной объем банкротств будет на выходе, когда клубы откроются и на них упадут все расходы – и отсрочки, и кредиты. А на выходе из пандемии объем валовой выручки вряд ли будет сопоставим с прошлым годом. К тому же фитнес – бизнес сезонный. Лето – низкий сезон. Это тоже скажется на заработках», - пояснила глава АОФИ.

Многие клубы говорят, что уже не откроются, соглашается Штромбах. Однако в разных сегментах рынка последствия от карантина будут отличаться. «Они ушли на карантин без «жировой прослойки», а впереди лето, и люди не видят выходов из ситуации. Индустрия ожидает достаточно большое закрытие клубов. Это клубы среднего уровня. «Лоукоста» немного, но он выживет за счет отложенного спроса он получит ощутимый взлет продаж. А клубам средней ценовой категории будет сложно, потому что перевод в низкие цены для них подобен смерти, они не заточены на большое количество клиентов. Но их клиенты – самые пострадавшие по доходам. Премиум-клубов тоже немного, их клиенты беднеют медленнее, так что у них не будет больших проблем», - заметила собеседница НСН.

Самое важное для фитнес-индустрии сейчас – на каких условиях власти позволят открывать клубы. «Ни Роспотребнадзор, ни ключевые регулирующие органы не понимают особенностей нашего бизнеса, что нас нельзя открывать с 25-процентной загрузкой, - посетовала Киселева. - Это неэффективно, мы обанкротимся. Для нас ключевая вещь – это пропускная способность Мы подготовили массу предложений. Важно, чтобы нас услышали. Мы еще в конце апреля написали письмо в Роспотребнадзор, где рассказали, что мы готовы работать из расчета 5 кв. м на человека. Это больше, чем социальная дистанция. Готовы расчертить залы групповых занятий, чтобы люди не пересекались. Все дезинфицирующие средства у нас уже есть. Важно чтобы нас не ограничивали индивидуальными занятиями или 25% заполняемости».

Сейчас к властям обращаются очень многие отрасли, которые раньше бы и не попросили помощи у государства, признает депутат Светлана Журова. «Сами сейчас не справляются», - подтвердила она.

«Сейчас мы работаем с Госдумой по вопросу ваучеризации, отсрочки по тем авансовым деньгам, которые нам заплатили клиенты перед входом в пандемию. Это порядка 40-45 млрд рублей. Если клиенты придут их возвращать, даже 50%, даже 30% - это очередной пул банкротств», - подчеркивает Киселева.

На понимание со стороны государства рассчитывают и в World Class. «Наша компания была включена в список системообразующих предприятий и мы надеемся, что государство поможет нам выдержать этот кризис, без этой поддержки нам будет очень сложно», - признался Прянишников.

«Сейчас точка, когда мы можем объяснить людям, которые принимают решения в нашей отрасли, что достичь 55% роста к 2024 году – это наши параметры до кризиса – можно только при поддержке фитнес-индустрии. Субсидиями или льготами по коммуналке, по аренде, рекламными ресурсами. Особенно – изменением системы налогообложения. Коммуналка у нас примерно 7% расходов. А налоги, социальные налоги - у нас ФОТ составляет порядка 45-50% расходов. И налоги на него – еще 43%. Возможность регулировать социальные налоги была бы огромной поддержкой для фитнес-индустрии», - перечислила президент АОФИ.

Однако фитнес-сети пока пытаются избежать увольнений сотрудников:

«Мы старались не сокращать персонал ни в одной из сетей. Понятно, что спортсмены у нас выпали из обоймы, потому что они, как правило, получают сдельную оплату – за тренировки, персональные тренировки, дежурство в зале. Поэтому мы платим только персоналу, который участвует в подготовке и проведении онлайн-уроков. Но мы помогаем ребятам с проведением персональных тренировок, предоставляем платформы, проводим семинары. Многие спортсмены какую-то копейку себе зарабатывают – проводят персональные тренировки, ведут клиентов, пишут тренировочные планы. Весь остальной персонал – рецепция, менеджеры по продажам – мы перевели на удаленную работу. Они ведут сервисную работу, обзванивают клиентов, также делают небольшие продажи. Предлагаем абонементы со сроком активации в сентябре, давая клиентам возможность остаток лета после карантина ходить бесплатно. Это небольшие деньги, чтобы платить им зарплату», - рассказала НСН Наталья Штромбах.

World Class и World Gym также не планируют закрывать свои объекты. «World Gym – это сеть франчайзинговая, у нас пять клубов в России и 200 по миру. Сокращений у нас не было. Вопрос заработной платы по-разному решался в разных регионах. Там, где закрыли, это вынужденный простой, две трети оклада. Где не закрыли - среднемесячная зарплата, - рассказала Киселева. - Вопрос о закрытии наших клубов не стоит. Нам повезло, это практически всё собственные бизнесы, они работают не на аренде».

«Наша сеть по-прежнему насчитывает 100 клубов, включая франчайзинговые, - сказал Прянишников. - На данный момент потерь нет. Люди - одна из основополагающих ценностей World Class. Наш бизнес – это в первую очередь наши сотрудники, и мы со своей стороны делаем все, чтобы поддержать их. Несмотря на трудные времена, сокращений в компании нет и не будет».

Но многие сети были вынуждены отправить людей в неоплачиваемые отпуска. «Бизнесу деньги брать неоткуда. Государство позволило брать беспроцентные кредиты, но они распространяются только на определенные ОКВЭДы (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности - НСН), на нахождение в реестре МСП. Часто бывает, что фитнес-клуб не попал в 93-й, основной, ОКВЭД. Так случилось при регистрации. Это ограничивает возможность получения кредита. Кроме того, беспроцентные кредиты – это размер МРОТ, чуть более 12 тысяч рублей. Поэтому все деньги приходилось искать бизнесу. Субсидии государства на заработные платы позволили бы решить эту проблему», - отметила Киселева.

НУЖДА И НАДЕЖДА

В индустрии пока не сложилось единого мнения по поводу условий работы после карантина. Наталья Штромбах считает, что повышения цен не будет. «Все понимают, что денег у людей все меньше и меньше. У нас в сети DDX рекуррентные цены, помесячно, три тарифа, и есть идея их снижения. Нам важно охватить как можно больше клиентов, которые смогут позволить себе тренироваться в нашей сети. Нужда заставит индустрию понизить цены», - заявила она НСН.

С коллегой не согласна Ольга Киселева. «Себестоимость обслуживания клиента увеличится. Но будет работать рынок. Уже сейчас клубы считают модели, отказываясь от дорогостоящих услуг. Мы будем «резать косты». Но думаю, цены на абонементы немного вырастут. Ненамного, потому что платежеспособность клиентов будет ниже», - пояснила президент АОФИ.

По ее оценкам, на восстановление фитнес-индустрии в целом потребуется не менее полутора лет.

«Нужно оптимизировать расходы, изобрести новые продукты, которые будут покупать новые клиенты. У нас поменяются и продукт, и клиент, и поведение клиента», - отметила Киселева.

А Николай Прянишиков рассчитывает, что после пандемии коронавируса фитнес ждет настоящий бум. «Мы надеемся, что люди осознают, как важно следить за своим здоровьем и держать себя в хорошей физической форме, ведь фитнес – лучший помощник в поддержании иммунитета. Благодаря онлайн-тренировкам многие узнали, какие замечательные тренеры работают у нас, какое многообразие тренировок есть в наших клубах, поэтому мы верим, что после открытия у нас появятся масса новых клиентов», - заключил он.

