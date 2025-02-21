«Вряд ли ему что-то светит»: Собянин о возможном возвращении Renault в Россию

Renault может рассматривать возвращение в Россию, однако «вряд ли ему что-то светит», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает РИА Новости.

Накануне глава французского автоконцерна Лука де Мео сообщил, что компания не исключает возвращения в Россию, пояснив, что когда деловые люди видят возможность для бизнеса, то «пытаются ее схватить».