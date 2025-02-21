«Вряд ли ему что-то светит»: Собянин о возможном возвращении Renault в Россию
Renault может рассматривать возвращение в Россию, однако «вряд ли ему что-то светит», заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает РИА Новости.
Накануне глава французского автоконцерна Лука де Мео сообщил, что компания не исключает возвращения в Россию, пояснив, что когда деловые люди видят возможность для бизнеса, то «пытаются ее схватить».
Первый вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь сказал, что Россия собирается «рассматривать каждый случай в отдельности», выбирая только тех, с кем сотрудничество выгодно. Мантуров также напомнил, что ряд иностарнных компаний в договорах по продаже заложили опцион обратного выкупа, но на данный момент условия возвращения никто из них не обсуждал.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня опубликовал фотографии, на которых оказались запечатлены машины нового российского бренда TENET. Калужский бренд TENET будет производить китайские автомобили Chery, локализация будет постепенной и займет минимум один год, заявил НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
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