Конкурент «Москвичу»: Российская версия автомобиля Chery привлечет госслужащих
Ян Хайцеэр заявил НСН, что калужский бренд TENET через год станет копией китайских Chery и вряд ли станет дешевле хотя бы на «три копейки».
Калужский бренд TENET будет производить китайские автомобили Chery, локализация будет постепенной и займет минимум один год, заявил НСН вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал фотографии, на которых оказались запечатлены машины нового российского бренда TENET. Снимки размещены в Telegram-канале губернатора. Автомобили будут выпускать в сотрудничестве с китайским производителем Defetoo: стороны подписали соглашение о технологическом партнерстве. Хайцеэр рассказал о перспективах «нового» бренда.
«Defetoo напрямую связан с автомобилями Chery, фактически это тот же автомобиль. Он будет параллельно проходить, чтобы обойти санкции или еще что-то. Чтобы иметь меньше рисков, делается новая версия автомобиля Chery. Ситуация по локализации здесь схожа с «Москвичом», хотя у «Москвича» уже более высокий уровень локализации. На локализацию уходит минимум год, от года и выше, так как это не очень простой процесс. Сначала делаются простые вещи, например, стекла. От этого можно отталкиваться, потом пластиковые изделия, металлические. До двигателя и коробки дело вряд ли дойдет, они будут поставляться. Окраска кузова и детали – этим мы тоже, конечно, можем заниматься», - рассказал он.
По его словам, два бренда при желании смогут уживаться вместе, но, возможно, Chery просто официально уйдет с российского рынка, а официально российский TENET смогут закупать и для госслужбы.
«Новый бренд постепенно просто заменит Chery. Возможно, какие-то модели Chery сразу перестанут продаваться, а будет продаваться калужский бренд. Какие-то ходы здесь будут. Но есть вероятность, что и два бренда будут существовать, а TENET, условно говоря, будет на три копейки дешевле. Хотя практика предыдущих лет показывает, что дешевле «наши» машины не становятся. Российское сегодня не означает дешевле. К сожалению, у нас себестоимость производства выше, чем в Китае. Возможно, будут какие-то акции, чтобы повысить продажи, как при «Москвиче». Довольно большую долю «Москвичей» выкупает государство, так же это может произойти и с аналогом Chery. Потребности у государственных предприятий у нас довольно большие в этом смысле. Связь брендов будет прослеживаться, это факт. То же самое произошло с брендом Geely, в основе которого лежит Volvo. Люди приходят и знают, что это технологии Volvo. В нашем случае будет фактически одна и та же машина», - подытожил собеседник НСН.
Ранее на территории бывшего завода Volkswagen в Калужской области обнаружено большое количество новых автомобилей Chery, пишет Autonews.ru. Речь идет о Chery Tiggo 7 Pro Max — это рестайлинговые автомобили, представленные в России летом 2024 года.
Бывший завод Volkswagen в регионе на данный момент принадлежит российскому холдингу АГР, которому перешли все активы немецкой компании, ушедшей из России, передает «Радиоточка НСН».
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