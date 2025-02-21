Конкурент «Москвичу»: Российская версия автомобиля Chery привлечет госслужащих

«Defetoo напрямую связан с автомобилями Chery, фактически это тот же автомобиль. Он будет параллельно проходить, чтобы обойти санкции или еще что-то. Чтобы иметь меньше рисков, делается новая версия автомобиля Chery. Ситуация по локализации здесь схожа с «Москвичом», хотя у «Москвича» уже более высокий уровень локализации. На локализацию уходит минимум год, от года и выше, так как это не очень простой процесс. Сначала делаются простые вещи, например, стекла. От этого можно отталкиваться, потом пластиковые изделия, металлические. До двигателя и коробки дело вряд ли дойдет, они будут поставляться. Окраска кузова и детали – этим мы тоже, конечно, можем заниматься», - рассказал он.

По его словам, два бренда при желании смогут уживаться вместе, но, возможно, Chery просто официально уйдет с российского рынка, а официально российский TENET смогут закупать и для госслужбы.

«Новый бренд постепенно просто заменит Chery. Возможно, какие-то модели Chery сразу перестанут продаваться, а будет продаваться калужский бренд. Какие-то ходы здесь будут. Но есть вероятность, что и два бренда будут существовать, а TENET, условно говоря, будет на три копейки дешевле. Хотя практика предыдущих лет показывает, что дешевле «наши» машины не становятся. Российское сегодня не означает дешевле. К сожалению, у нас себестоимость производства выше, чем в Китае. Возможно, будут какие-то акции, чтобы повысить продажи, как при «Москвиче». Довольно большую долю «Москвичей» выкупает государство, так же это может произойти и с аналогом Chery. Потребности у государственных предприятий у нас довольно большие в этом смысле. Связь брендов будет прослеживаться, это факт. То же самое произошло с брендом Geely, в основе которого лежит Volvo. Люди приходят и знают, что это технологии Volvo. В нашем случае будет фактически одна и та же машина», - подытожил собеседник НСН.

Ранее на территории бывшего завода Volkswagen в Калужской области обнаружено большое количество новых автомобилей Chery, пишет Autonews.ru. Речь идет о Chery Tiggo 7 Pro Max — это рестайлинговые автомобили, представленные в России летом 2024 года.

Бывший завод Volkswagen в регионе на данный момент принадлежит российскому холдингу АГР, которому перешли все активы немецкой компании, ушедшей из России, передает «Радиоточка НСН».

