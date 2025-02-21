Новак заявил, что ушедшие компании могут вернуться только на выгодных для Москвы условиях

По его словам, необходимо руководствоваться национальными интересами, а работа по достижению лидерства в области технологий в основных отраслях будет продолжена даже в случае определённых перемен. Вице-премьер отметил, что многие освободившиеся ниши заняли отечественные производители либо партнёры из дружественных стран.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

