Глава Renault допустил возвращение компании в Россию

По его словам, он сам бы предпочел бы сосредоточиться на построении будущего, чем на том, чтобы наверстывать упущенное.

«Но мы деловые люди. Когда мы видим бизнес-возможность, мы стараемся ею воспользоваться», - отметил глава Renault.

Он также добавил, что не рассчитывал на такой сценарий, но ситуация развивается так стремительно.

Ранее спецпредставитель президента РФ Титов предрек возврат западных брендов в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



