Собянин: Трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году

Строительство трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет завершено в 2026 году, ее общая готовность составляет более 70%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник указал, что трасса пересечет Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское шоссе и свяжет Минское и Симферопольское шоссе, сделав поездки между районами ТиНАО удобнее.

Работы уже завершились на трех участках трассы, строительство еще двух — от транспортного узла «Столбово» до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе — продолжается. Специалисты должны проложить свыше 43 км дорог, в том числе эстакаду, тоннель и пять путепроводов. Также на трассе планируют обустроить 16 пешеходных переходов.

