Собянин: Трасса из Солнцева до Варшавского шоссе откроется в 2026 году
Строительство трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе будет завершено в 2026 году, ее общая готовность составляет более 70%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник указал, что трасса пересечет Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское шоссе и свяжет Минское и Симферопольское шоссе, сделав поездки между районами ТиНАО удобнее.
Работы уже завершились на трех участках трассы, строительство еще двух — от транспортного узла «Столбово» до улицы Поляны и от улицы Поляны до Варшавского шоссе — продолжается. Специалисты должны проложить свыше 43 км дорог, в том числе эстакаду, тоннель и пять путепроводов. Также на трассе планируют обустроить 16 пешеходных переходов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru