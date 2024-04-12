«Автодор» повысит скоростной режим на трассах М-11 и М-4
Трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон» с 15 апреля переходят на летний скоростной режим. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
В сообщении говорится, что в этой связи на ряде участков указанных дорог скоростной режим будет увеличен до 130 км/ч и 110 км/ч. Отмечается, что это касается легковушек и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн.
Разгоняться до 130 км/ч можно будет на участке трассы М-11 «Нева» от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга. На двух участках М-4 «Дон» максимум составит 110 км/ч: на отрезке с 296 по 322 км в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области.
Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за плохие дороги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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