«Автодор» повысит скоростной режим на трассах М-11 и М-4

В сообщении говорится, что в этой связи на ряде участков указанных дорог скоростной режим будет увеличен до 130 км/ч и 110 км/ч. Отмечается, что это касается легковушек и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн.

Разгоняться до 130 км/ч можно будет на участке трассы М-11 «Нева» от 59 км в Московской области до Санкт-Петербурга. На двух участках М-4 «Дон» максимум составит 110 км/ч: на отрезке с 296 по 322 км в Тульской области и с 1091 по 1119 км в Ростовской области.

Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить штрафы за плохие дороги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

