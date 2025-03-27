Владислав Бакальчук связал новый иск от Wildberries с попыткой выиграть время
Владислав Бакальчук в эфире НСН назвал новый иск к «ВБ Девелопмент» от Wildberries попыткой выдать черное за белое.
Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук заявил НСН, что новый иск к его компании «ВБ Девелопмент» является попыткой выиграть время, чтобы вывести из бизнеса больше денег.
️Компания Wildberries (ООО «Вайлдберриз») ранее подала в Арбитражный суд города Москвы иск к компании Бакальчука «ВБ Девелопмент» о взыскании задолженности в размере 42 миллиардов рублей по неосновательному обогащению, убыткам и процентам за пользование чужими средствами. «ВБ Девелопмент» получало финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако отчитаться за него так и не смогло. Задолженность компании перед Wildberries якобы образовалась по более чем 60 договорам. Бакальчук назвал иск попыткой запутать бизнес-процессы.
«Адвокатам еще предстоит ознакомиться с иском, чтобы понять суть претензий. Пока все выглядит как попытка в очередной раз запутать предельно простые и прозрачные бизнес-процессы. «ВБ Девелопмент» строила для Wildberries склады по себестоимости и выступала в роли технического заказчика объектов. Где в этом процессе братья Леван и Роберт Мирзоян (бенефициары Russ. — прим. НСН) и их подчиненные увидели попытку незаконного обогащения - мне непонятно», - сказал собеседник НСН.
По его словам, новый иск является попыткой тянуть время.
«В предыдущем процессе по иску с требованием на 37 миллиардов рублей, который «РВБ» с треском проиграла, мы доказали несостоятельность их требований. Это подтвердил и аудит компании, и акты приема-передачи работ. Налицо попытка выдать черное за белое: напомню, именно братья Мирзоян в августе 2024 года заморозили реестр платежей на несколько миллиардов рублей за уже выполненные нами работы. Считаю, что этот иск, как и искусственно затянутый процесс по разделу имущества, подан только с одной целью - выиграть братьям Мирзоян время и вывести из компании больше денег», - заключил Бакальчук.
Напомним, конфликт между бывшими супругами Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким разгорелся на фоне объединения Wildberries с рекламной группой Russ. Идею слияния продвигала Ким, которой принадлежало 99% маркетплейса. Против этого выступил ее уже бывший муж, обратившийся за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Когда конфликт вылился в публичное пространство, Татьяна Ким (тогда еще Бакальчук) подала иск о расторжении брака и разделе имущества, после чего вернула себе девичью фамилию Ким.
На фоне семейных разборок проходили и судебные тяжбы за активы Wildberries. Так, в декабре 2024 года Бакальчук проиграл спор о передаче активов. Вместе с тем суд не стал взыскивать с предпринимателя 37 миллиардов рублей. В конце января Бакальчук подал иск к Wildberries почти на 10 миллиардов рублей. Речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Их стоимость, по словам Бакальчука, была рассчитана по рыночной цене. Бакальчук подчеркивает, что на словах его оппоненты в течение полугода находили формальные отговорки от уплаты этих средств и не предпринимали никаких действий.
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