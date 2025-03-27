Владислав Бакальчук связал новый иск от Wildberries с попыткой выиграть время

По его словам, новый иск является попыткой тянуть время.

«В предыдущем процессе по иску с требованием на 37 миллиардов рублей, который «РВБ» с треском проиграла, мы доказали несостоятельность их требований. Это подтвердил и аудит компании, и акты приема-передачи работ. Налицо попытка выдать черное за белое: напомню, именно братья Мирзоян в августе 2024 года заморозили реестр платежей на несколько миллиардов рублей за уже выполненные нами работы. Считаю, что этот иск, как и искусственно затянутый процесс по разделу имущества, подан только с одной целью - выиграть братьям Мирзоян время и вывести из компании больше денег», - заключил Бакальчук.

Напомним, конфликт между бывшими супругами Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким разгорелся на фоне объединения Wildberries с рекламной группой Russ. Идею слияния продвигала Ким, которой принадлежало 99% маркетплейса. Против этого выступил ее уже бывший муж, обратившийся за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Когда конфликт вылился в публичное пространство, Татьяна Ким (тогда еще Бакальчук) подала иск о расторжении брака и разделе имущества, после чего вернула себе девичью фамилию Ким.

На фоне семейных разборок проходили и судебные тяжбы за активы Wildberries. Так, в декабре 2024 года Бакальчук проиграл спор о передаче активов. Вместе с тем суд не стал взыскивать с предпринимателя 37 миллиардов рублей. В конце января Бакальчук подал иск к Wildberries почти на 10 миллиардов рублей. Речь о вознаграждении за «построенные объекты и выполненные работы, которые были завершены до приостановки выплат». Их стоимость, по словам Бакальчука, была рассчитана по рыночной цене. Бакальчук подчеркивает, что на словах его оппоненты в течение полугода находили формальные отговорки от уплаты этих средств и не предпринимали никаких действий.

