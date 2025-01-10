Суд отказал Владиславу Бакальчуку в иске по активам Wildberries
Подмосковный Арбитражный суд не нашел подтверждений исковых требований супруга основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Ким Владислава Бакальчука и установил, что предпринимательница владеет 99% в уставном капитале ООО «Вайлдберриз». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
Ранее Владислав Бакальчук требовал признать недействительной передачу активов маркетплейса в объединенную компанию «РВБ», созданную при слиянии онлайн-ретейлера и рекламного оператора Russ. По его мнению, эти действия были направлены на причинение вреда «Вайлдберриз» и самому предпринимателю.
«Доказательств того, что... сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО "Вайлдберриз" и истцу, представлены не были», — постановил суд.
Отмечается, что Татьяне Ким принадлежит 99% в уставном капитале маркетплейса, а Бакальчук владеет 1% доли. Суд не нашел оснований для признания недействительности сделок.
Ранее стало известно, что «РВБ» выкупит строящийся бизнес-центр у моста Багратион в «Москва-Сити», где намерена разместить штаб-квартиру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru