Владельцы Uniqlo и Zara подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков

Все заявки были поданы из Японии 31 августа. Fast Retailing Co. Хочет зарегистрировать в том числе логотипы холдинга, GU и Uniqlo в красном и зеленом цветах, названия Uniqlo и «Юникло». Отмечается, что компания уже владеет почти 30 товарными знаками, включая связанные с сетью магазинов. При этом права на две марки во владении истекают 14 октября.

Кроме того, заявки на регистрацию товарного знака подала испанская группа Inditex, которая владеет магазинами Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear. Компания захотела зарегистрировать новый логотип Zara с синим фоном.

Ряд зарубежных брендов, в том числе Uniqlo и Zara, прекратили деятельность в России после начала специальной военной операции в 2022 году. Ранее СМИ сообщили, что компании могут потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов.

