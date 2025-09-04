Владельцы Uniqlo и Zara подали в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков
Управляющий сетью магазинов Uniqlo холдинг Fast Retailing Co. подал десять заявок на регистрацию товарных знаков, связанных с компанией, брендом и дочерней организацией GU, следует из данных Роспатента.
Все заявки были поданы из Японии 31 августа. Fast Retailing Co. Хочет зарегистрировать в том числе логотипы холдинга, GU и Uniqlo в красном и зеленом цветах, названия Uniqlo и «Юникло». Отмечается, что компания уже владеет почти 30 товарными знаками, включая связанные с сетью магазинов. При этом права на две марки во владении истекают 14 октября.
Кроме того, заявки на регистрацию товарного знака подала испанская группа Inditex, которая владеет магазинами Zara, Massimo Dutti и Pull & Bear. Компания захотела зарегистрировать новый логотип Zara с синим фоном.
Ряд зарубежных брендов, в том числе Uniqlo и Zara, прекратили деятельность в России после начала специальной военной операции в 2022 году. Ранее СМИ сообщили, что компании могут потерять права на свои товарные знаки в России из-за истечения срока действия патентов.
