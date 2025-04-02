СМИ: Иностранные компании рискуют потерять права на товарные знаки в России

Это может произойти из-за истечения срока действия патентов. Главное требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет. Высокий риск досрочного прекращения есть для товарных знаков иностранных ритейлеров, которые покинули отечественный рынок в 2022 году.

При этом заявки на перерегистрацию товарных знаков продолжают подавать Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy, Rolex и другие компании.

Ранее юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский в интервью НСН заявил, что в России начнется волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании, ведь если бренд перерегистрируется, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем.

