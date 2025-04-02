СМИ: Иностранные компании рискуют потерять права на товарные знаки в России
Ряд иностранных компаний, среди которых Inditex, H&M, Uniqlo и Vans, рискуют потерять права на свои товарные знаки в России, сообщает РИА «Недвижимость».
Это может произойти из-за истечения срока действия патентов. Главное требование для сохранения права — непрерывно использовать товарный знак в течение трех лет. Высокий риск досрочного прекращения есть для товарных знаков иностранных ритейлеров, которые покинули отечественный рынок в 2022 году.
При этом заявки на перерегистрацию товарных знаков продолжают подавать Coca-Cola, Starbucks, Chanel, Merсedes, Microsoft, Nissan, Disney, Universal, Procter & Gamble, Pepsi, Moët Hennessy, Rolex и другие компании.
Ранее юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский в интервью НСН заявил, что в России начнется волна попыток перерегистрировать иностранные бренды на российские компании, ведь если бренд перерегистрируется, то его западный правообладатель не может использовать товарный знак на территории России без согласования с владельцем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru