От убытков до триллионов: Кто и за сколько выкупит «Домодедово» у государства
Активы аэропорта «Домодедово» оцениваются в триллионы рублей, но сейчас предприятие работает в убыток, что позволит купить его по более низкой цене, заявил НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Перешедший в июне в госсобственность аэропорт «Домодедово» планируется продать новому инвестору уже в 2025 году. Такие сроки озвучил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Радио РБК. Он не стал раскрывать претендента на покупку, но подчеркнул, что сделка будет заключена «на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство». Горбачев назвал трех претендентов на покупку.
«У нас три структуры, которые управляют аэропортами. Это «Новапорт» (принадлежит группе компаний AEON Corporation Романа Троценко), «Аэропорты регионов» (в собственности группы «Ренова», которая принадлежит Витору Вексельбергу) и «Аэродинамика» (принадлежит Олегу Дерипаске). У этих холдингов примерно 30-35 аэропортов. Они могут осилить приобрести «Домодедово». При этом надо смотреть, какие будут условия. Дмитрий Каменщик, например, владел на условиях аренды. Купить в собственность – вряд ли, потому что это стратегический объект. Вероятно, будет аренда лет на 50-70. Активы «Домодедово» - это триллионы, но продать могут и за миллиарды, если будут банкротить. Китайцам или туркам, конечно, не отдадут», - рассказал он.
По его словам, новому владельцу потребуется несколько лет для выхода из «стрессового состояния».
«Уже сейчас довели «Домодедово» до того, что оно из колоссально прибыльного предприятия ушло в убытки. Я знаю, что идет сокращение персонала. Этот аэропорт был самым крупным по всей России, единственный имеет все шансы на дальнейшее развитие. «Внуково» и «Шереметьево» уже застроены городской инфраструктурой. Но выводить его из стрессового состояния будут не менее четырех-пяти лет», - добавил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается.
