«У нас три структуры, которые управляют аэропортами. Это «Новапорт» (принадлежит группе компаний AEON Corporation Романа Троценко), «Аэропорты регионов» (в собственности группы «Ренова», которая принадлежит Витору Вексельбергу) и «Аэродинамика» (принадлежит Олегу Дерипаске). У этих холдингов примерно 30-35 аэропортов. Они могут осилить приобрести «Домодедово». При этом надо смотреть, какие будут условия. Дмитрий Каменщик, например, владел на условиях аренды. Купить в собственность – вряд ли, потому что это стратегический объект. Вероятно, будет аренда лет на 50-70. Активы «Домодедово» - это триллионы, но продать могут и за миллиарды, если будут банкротить. Китайцам или туркам, конечно, не отдадут», - рассказал он.

По его словам, новому владельцу потребуется несколько лет для выхода из «стрессового состояния».

«Уже сейчас довели «Домодедово» до того, что оно из колоссально прибыльного предприятия ушло в убытки. Я знаю, что идет сокращение персонала. Этот аэропорт был самым крупным по всей России, единственный имеет все шансы на дальнейшее развитие. «Внуково» и «Шереметьево» уже застроены городской инфраструктурой. Но выводить его из стрессового состояния будут не менее четырех-пяти лет», - добавил собеседник НСН.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН заявил, что сейчас предпосылок к появлению одной управляющей компании для всех столичных аэропортов не просматривается.

