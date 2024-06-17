Минпромторг опроверг заморозку субсидий радиоэлектронным предприятиям

Выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям в России не замораживали. Об этом заявила пресс-служба Минпромторга, передает ТАСС.

В Минпромторге предложили ввести субсидии на покупку отечественной электроники

Ранее СМИ сообщили, что министерство якобы временно перестало выдавать субсидии по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования средств, выделенных компаниям ранее.

Минпромторг опроверг эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что выдача субсидий продолжается. Как отметили в министерстве, сейчас ведется очередной отбор предприятий по постановлению правительства, утверждающему правила предоставления субсидий на обеспечение части затрат по созданию электронной компонентной базы и модулей.

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ФОТО: yadro.com
ТЕГИ:ОпровержениеСубсидииМинпромторг

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