Минпромторг опроверг заморозку субсидий радиоэлектронным предприятиям
Выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям в России не замораживали. Об этом заявила пресс-служба Минпромторга, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что министерство якобы временно перестало выдавать субсидии по направлению радиоэлектроники и проверяет эффективность использования средств, выделенных компаниям ранее.
Минпромторг опроверг эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что выдача субсидий продолжается. Как отметили в министерстве, сейчас ведется очередной отбор предприятий по постановлению правительства, утверждающему правила предоставления субсидий на обеспечение части затрат по созданию электронной компонентной базы и модулей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru