Глава Минпромторга Алиханов объявил о перезапуске бывшего завода Volkswagen

По данным агентства, на предприятии ведется серийное производство автомобилей. Однако информация о том, какие именно машины выпускает завод, и кто выступил партнером не уточняется.

Ранее предполагалось, что предприятие заработает с 1 августа 2024 года.

Производство автомобилей Volkswagen на заводе в калужском технопарке «Грабцево» остановили в 2022 году. Ранее предприятие занималось выпуском машин Volkswagen и Skoda, передает «Радиоточка НСН».

