Глава Минпромторга Алиханов объявил о перезапуске бывшего завода Volkswagen
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который перешел под контроль российской компании АГР, было перезапущено производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.
По данным агентства, на предприятии ведется серийное производство автомобилей. Однако информация о том, какие именно машины выпускает завод, и кто выступил партнером не уточняется.
Ранее предполагалось, что предприятие заработает с 1 августа 2024 года.
Производство автомобилей Volkswagen на заводе в калужском технопарке «Грабцево» остановили в 2022 году. Ранее предприятие занималось выпуском машин Volkswagen и Skoda, передает «Радиоточка НСН».
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