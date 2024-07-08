Глава Минпромторга Алиханов объявил о перезапуске бывшего завода Volkswagen

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который перешел под контроль российской компании АГР, было перезапущено производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

Серийное производство гибридных автомобилей стартовало в России

По данным агентства, на предприятии ведется серийное производство автомобилей. Однако информация о том, какие именно машины выпускает завод, и кто выступил партнером не уточняется.

Ранее предполагалось, что предприятие заработает с 1 августа 2024 года.

Производство автомобилей Volkswagen на заводе в калужском технопарке «Грабцево» остановили в 2022 году. Ранее предприятие занималось выпуском машин Volkswagen и Skoda, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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