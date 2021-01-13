В ЦБ РФ разъяснили новые правила контроля наличных

Обязательный контроль по операциям с наличными деньгами в России ждёт только юридических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.

Речь идёт о законе, который вступил в силу с 10 января. Согласно ему, российские власти будут следить за денежными операциями в том случае, если сумма превышает 600 тысяч рублей.

Теперь в обязательном порядке будут контролироваться зачисление или снятие со счетов такой суммы.