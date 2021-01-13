В ЦБ РФ разъяснили новые правила контроля наличных
Обязательный контроль по операциям с наличными деньгами в России ждёт только юридических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк.
Речь идёт о законе, который вступил в силу с 10 января. Согласно ему, российские власти будут следить за денежными операциями в том случае, если сумма превышает 600 тысяч рублей.
Теперь в обязательном порядке будут контролироваться зачисление или снятие со счетов такой суммы.
Как сообщалось, в России с 10 января начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег. Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН объяснил, с чем связан запрет анонимных кошельков.
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