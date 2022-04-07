В таксопарках предрекли возвращение «бомбил»

Из-за ухудшения условий ведения бизнеса в России на дороги могут вернуться «бомбилы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков.

На рынке считают, что в связи с этим может снизиться безопасность поездок и ухудшиться качество сервисов.

По мнению представителей отрасли, к сокращению таксопарков в России может привести увеличение стоимости ОСАГО, повышение платежей по лизинговым договорам, рост цен на новые машины и запчасти, а также их дефицит.

К тому же, по данным источника, в РФ наблюдаются падение спроса на услуги такси, большая текучка кадров среди водителей и отсутствие роста цен на поездки. Это приводит к тому, что шоферы остаются практически без дохода.