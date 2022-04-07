В таксопарках предрекли возвращение «бомбил»
Из-за ухудшения условий ведения бизнеса в России на дороги могут вернуться «бомбилы». Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей таксопарков.
На рынке считают, что в связи с этим может снизиться безопасность поездок и ухудшиться качество сервисов.
По мнению представителей отрасли, к сокращению таксопарков в России может привести увеличение стоимости ОСАГО, повышение платежей по лизинговым договорам, рост цен на новые машины и запчасти, а также их дефицит.
К тому же, по данным источника, в РФ наблюдаются падение спроса на услуги такси, большая текучка кадров среди водителей и отсутствие роста цен на поездки. Это приводит к тому, что шоферы остаются практически без дохода.
Представители таксопарков считают, что еще больше усугубит положение уход агрегатора «Ситимобил», так как это приведет к сокращению конкуренции на рынке.
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что службы заказа такси должны передавать ФСБ не только свои данные, необходимо также начать регулировать правовые отношения агрегаторов с пассажирами во избежание криминальных случаев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- В Евросоюзе 11 апреля обсудят санкции против российской нефти
- Экономист рассказал, как заработать на вложениях в юань
- В России могут разрешить обналичивание до 5% маткапитала
- Funke: С 24 февраля в Германии зафиксировали более 380 преступлений против выходцев из России
- NBC: В США женщина убила сына из-за событий на Украине
- На частотах EuroNews начнет вещание телеканал «Соловьев.Live»
- В Крыму пообещали провести «взвешенную и объективную» национализацию имущества
- В таксопарках предрекли возвращение «бомбил»
- Зампостпреда РФ: Отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН
- В России усомнились в готовности КНР сделать юань главной валютой мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru